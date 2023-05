Robert Waldinger, psiquiatra y profesor de Harvard nos da las claves para ser feliz

Robert Waldinger, psiquiatra y profesor de la Universidad de Harvard, es mundialmente conocido por ser el cuarto director del mayor estudio sobre la felicidad, el “Estudio de Desarrollo Adulto de Harvard”.

El gurú de la felicidad, como se le conoce, ha estado estos días en España para promocionar su libro “Una buena vida” (Planeta), obra coescrita con Marc Schulz, director asociado en la Universidad de Harvard y coparticipe del Estudio sobre la felicidad. El libro se divide en tres partes: presentación del estudio, profundización sobre lo que significa tener relaciones significativas y cómo aplicar los resultados a nuestra propia vida.

Waldinger ha charlado con “Mejor Conectados” una iniciativa de Telefónica para visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan.

Las claves para ser feliz

En un mundo donde cobra protagonismo el individualismo y el éxito personal, el médico psiquiatra, Robert Waldinger, nuevo protagonista de Mejor Conectados nos recuerda cómo las relaciones sociales y las conexiones son la verdadera clave para una vida feliz y satisfactoria.

En esta entrevista extraída de la conversación con Mejor Conectados, este investigador nos da las claves para ser feliz apoyándose en las conclusiones descubiertas del mayor estudio sobre la felicidad.

Un hallazgo importante sobre la felicidad

Profesor, ¿cuáles son los hallazgos más importantes de su estudio?

El estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto comenzó en 1938. Las principales conclusiones de este estudio son dos: una de ellas no nos sorprendió y es que cuidar nuestra salud física marca una gran diferencia en nuestra esperanza de vida y en nuestra salud. Lo que nos sorprendió fue el otro hallazgo del estudio: que las personas que mantienen relaciones cercanas con otras personas se conservan más sanas a medida que envejecen y viven más años.

¿Qué pasa cuando las personas no consiguen esas buenas relaciones sociales?

Las relaciones sociales y conexiones humanas son una parte importante de nuestras vidas y pueden tener un gran impacto en nuestro bienestar emocional. Tener buenas relaciones sociales puede ser una fuente de felicidad y apoyo. La mejor teoría de cómo nuestras relaciones sociales afectan a nuestra salud está relacionado con el estrés.

Creemos que cuando las personas no tienen buenas relaciones, cuando no tienen con quien hablar, cuando están aislados y solos, se mantienen en ese estado de estrés crónico. Es un modo de lucha o huida crónica.

Una vida feliz y sana

¿Cuáles son los puntos clave o el secreto de una vida feliz y sana?

Según el estudio, yo diría que cuatro:

1º. No descuidar a tus amigos. Tener relaciones auténticas y significativas nos ayudará a sentirnos más conectados y felices. Por eso, es importante dedicar tiempo de calidad a nuestro círculo más cercano. Los amigos brindan apoyo emocional, ofrecen perspectivas diferentes y nos ayudan a crecer como personas, por lo que es importante saberlos cuidar de la misma manera que nos cuidan ellos a nosotros.

2º Compartir actividades. Participar en actividades sociales puede ser una gran oportunidad para conocer a personas con los mismos intereses que los nuestros. Ya sea algún voluntariado o alguna afición, cualquier opción es válida. También, pertenecer a un grupo ayuda a tener una buena autoestima y a darnos una sensación de propósito y significado a la vida.

3º Poder ser nosotros mismos y sentirnos seguros. Es muy importante ser uno mismo y aceptar nuestras propias características y peculiaridades. Para ello, es esencial aprender a poner límites saludables, de forma que respetemos y respeten nuestra forma de ser y nuestros valores, convirtiéndonos en personas más seguras de sí mismas.

4º Aceptar los cambios. Esto es vital para encontrar la felicidad. A lo largo de nuestro estudio hemos comprendido que, si de verdad queremos ser felices, debemos cambiar nuestra perspectiva sobre “los cambios”.

Cómo enfrentarse a los cambios

¿Qué significa este último punto, cambiar nuestra perspectiva sobre los cambios en nuestra vida?

Los cambios en nuestra vida, en lugar de verlos como algo negativo, debemos verlos como una oportunidad de crecer y aprender. Al igual que nosotros cambiamos, también lo hace nuestro entorno, por lo que también deberemos aceptar los cambios de nuestros familiares, amigos o compañeros. Todos cambiamos constantemente, no siempre somos los mismos. La persona que se convierte en amigo o amiga o la persona con la que mantenemos una relación romántica también va a cambiar a diario, al igual que nosotros.

Los jóvenes y la felicidad

¿Qué buscan los jóvenes para ser felices?

En el año 2007 se realizó un estudio sobre millennials, adultos jóvenes que les preguntaron: ¿Cuáles son tus principales objetivos en la vida? Más del 80% de los encuestados afirmó que su meta principal en la vida era ser rico. Y un 50% dijo que su meta principal era ser famoso. Creemos que los jóvenes asocian la felicidad a la riqueza y a la fama. Y creemos que esto es así porque llegan mensajes a diario sobre lo que nos hará ser felices. Nuestra investigación sugiere que una de las claves más importantes para ser feliz es la calidad de nuestras relaciones con los demás, más que el dinero o la fama.

Aprender a ser feliz

¿Se puede aprender a ser feliz?

Apoyándome en la teoría de Sonja Lyubumoirsky, donde únicamente el 10 % de nuestra felicidad corresponde a nuestras circunstancias, sí que es posible aprender a ser feliz: es el resultado de una serie de hábitos y acciones conscientes. La felicidad no es algo que se logra de forma instantánea, sino que es un proceso gradual, por lo que la paciencia y la perseverancia juegan un gran papel. También la actitud positiva y las conexiones sociales ayudarán a conseguir este propósito.

¿El secreto de la felicidad por tanto es aprender a ser feliz con las pequeñas cosas?

Además de los cuatro puntos que he mencionado anteriormente, podemos decir que el secreto de la felicidad está realmente en las pequeñas cosas, los momentos de felicidad que podemos experimentar hablando con un amigo o contemplando una flor.

Los pilares de una buena relación

¿Cuáles son por tanto los pilares de una buena relación?

Como hemos mencionado anteriormente, una de las cosas más importantes de una buena relación es sentir que podemos ser nosotros mismos con la otra persona implicada, que no tenemos por qué ocultar partes importantes de nosotros mismos a la otra persona. Además, es importante sentir que no solo ofrecemos cosas a la otra persona, sino que las recibimos. Y otra cualidad importante es el sentimiento de seguridad. El querer sentirse seguro. No temer que alguien me critique o que me vaya a atacar. Igualmente, la otra persona también quiere sentirse segura.

Finalmente, ¿nos puede dar algunos consejos para crear y cuidar las relaciones personales?

Es fácil olvidarse de cuidar nuestras relaciones personales porque tenemos muchas distracciones y obligaciones en nuestra vida. Lo que averiguamos en nuestro estudio es que las relaciones no se mantienen solas. Muchas personas pierden amistades no porque hubiera algún problema en la amistad, sino porque las amistades no se cuidaron convenientemente. No se habla lo suficiente de estas conexiones humanas. Si cuidamos de estas relaciones, seguramente nos darán ese apoyo que necesitamos para ser más eficaces en el trabajo y ser mejores compañeros y padres. Cuidar nuestras relaciones no tiene por qué ser una gran exigencia. Se trata de pequeñas acciones que podemos realizar a diario: un mensaje, un correo o una llamada por teléfono. Pequeñas acciones para tener a esas amistades más presentes en nuestras vidas.

La importancia de las conexiones humanas

Telefónica ha realizado también el estudio La importancia de las conexiones humanas, que reafirma algunas de las evidencias del estudio dirigido por Waldinger. Por ejemplo, que las relaciones personales son la principal fuente de felicidad y bienestar, porque gracias a ellas cubrimos necesidades humanas, relacionadas con nuestro bienestar fisiológico y psicológico. Además de pertenencia, afectivas, de comunicación y crecimiento personal. De ahí, la verdadera importancia de conectar, porque sin conexión, a veces, no hay relación y, por ende, perdemos el acceso a nuestra fuente de felicidad.

