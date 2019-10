Ropa y Calzado Con Sabor Otoñal

Con el tiempo otoñal haciendo ya acto de presencia llega el momento de renovar los armarios para estar a la moda una temporada más. Sin duda si quieres estar al día de lo que se va a llevar en zapatos y ropa esta temporada Calzado Y Moda es una visita obligada para cualquier buscador de lo más trendy, y es que se ha convertido en en sitio ideal para captar las tendencias con antelación.

Existen multitud de firmas y bloggers que ya están mostrando los primeros indicios de por dónde irán las tendencias de moda y calzado para esta temporada otoño/invierno, pero tampoco te puedes perder las prendas destacadas por Marie Claire, ya que se trata de uno de los referentes en moda y costura en nuestro país y en todo el mundo.

Zapatos y calzado de moda en la temporada otoño/invierno 2019

En cuanto a los zapatos y botines que se llevarán este otoño/invierno podemos vislumbrar que los zapatos de tacón cubano están logrando un gran protagonismo en las pasarelas y revistas de moda. Pero las sneakers seguirán estando en lo más alto de las tendencias un año más para recorrer con rapidez la ciudad. Además, el sector del calzado también trae novedades en el mercado de las zapatillas y las botas.

Los botines con vestido estarán muy presentes en los looks más trendy del momento, especialmente con botines de estilo cowboy con vestidos de flores, faldas de fiesta e incluso con jerséis. En cuanto a colores están destacando los botines bicolor, ideales para aportar un toque de color en el gris otoño. Pero no podemos dejar de recordar la vigencia este otoño de los mocasines de inspiración "college", al igual que los zapatos de colegio, una tendencia que veremos en todos los escaparates de tiendas de moda.

Las merceditas clásicas aportarán un toque de feminidad al otoño y se está apreciando un estilo vintage con toques de los años 60 muy interesantes. En último lugar también destacar las botas moteras, un imprescindible en los looks góticos que este año tomará las calles de nuestras ciudades. Su característico color negro y su suela contundente sin duda no pasarán desapercibidos.

¿Qué prendas y estilos se llevarán este año?

Si dejamos atrás el calzado y hablamos de prendas de vestir y estilos, esta temporada otoño/invierno trae consigo interesantes novedades. En primer lugar cabe destacar la apuesta por los vestidos de tamaño XXL, tanto liso como con estampados. Es una prenda que se combinará con mocasines o con las botas western y resulta ideal para los días otoñales de entretiempo.

Los estilos de los años 90 parecen estar reviviendo en la moda y por ello el estilo Total Denim vuelve con fuerza. Es un tejido atemporal, pero el vaquero integral no se llevaba desde los años 90. Un "flashback" más que hará muy felices a los amantes de los "revivals".

En cuanto a detalles en las prendas para aportar un toque de estilo, los lazos se van a convertir en los auténticos protagonistas del próximo invierno. Es un detalle pequeño que sin embargo ha conquistado esta temporada a diseñadores de todo el mundo. Lo encontraremos con bastante frecuencia en vestidos y blusas, pero también en otras prendas como el detalle "chic" que te hará estar a la moda.

Pero no podemos olvidar la irrupción de los brillos y lentejuelas. De todo tipo, en todas las formas y en todo tipo de prendas encontraremos los brillos y lentejuelas, pero especialmente en las partes de arriba para situaciones más "casual" o en faldas de fiesta. También estará muy presente el lamé metalizado.

Si nos vamos al universo de los bolsos, esta temporada abandonaremos los bolsos grandes en el armario porque la tendencia serán los mini bolsos. Es un must have que los diseñadores más minimalistas han logrado colar entre las tendencias y ya son muchas las influencers y bloggers que están incorporándolos en sus looks otoñales. Un complemento no apto para chicas con muchas necesidades.

Como se puede apreciar, el otoño viene cargado de interesantes novedades en estilos tanto en calzados como en prendas de vestir. Las recuperaciones de décadas pasadas, la apuesta por estilos denostados como el cowboy o los vestidos de gran tamaño convertirán a este otoño en uno de los más interesantes en el mundo de la moda de los últimos años.