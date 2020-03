Solidaridad contra COVID-19

Alma es una nueva manera de hablar de lo social. Con actitud y optimismo. Desde la diversidad. Y a partir de las historias de la Fundación "la Caixa”. Queremos ser también un punto de encuentro de las infinitas realidades sociales de nuestro mundo. Por eso Alma es la red social social.

En situaciones extremas, el ser humano puede ser impredecible. Puede vaciar los estantes de papel higiénico de un supermercado en un tiempo récord o sacar todo su potencial solidario y creativo y ponerlo a disposición de quien lo necesite, solo por el placer de ser útil. Y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en los últimos días en nuestro país: miles de vecinos se organizan para ayudar a los más vulnerables, gremios profesionales crean redes de ayuda mutua y los artistas se lanzan al ciberespacio para amenizar el paso de nuestros días. Veamos algunas iniciativas creadas para sobrellevar el confinamiento, que es, al fin y al cabo, la acción solidaria más importante para luchar contra la COVID-19.

Tecnología al servicio del bien común

Si vives en la provincia de Málaga y quieres ayudar, te interesa La Noria Social Hub, una app que reúne las iniciativas ciudadanas, públicas y privadas, para apoyar a las personas durante el aislamiento. El proyecto ha sido puesto en marcha por la Asociación Arrabal AID y la Fundación Global Hub for the Common Good (NESI Forum), fruto de un acuerdo entre la Diputación de Málaga y ”la Caixa” para fomentar la innovación social. ¿Y quién no recuerda aquellas visitas al vecino para pedirle un poco de sal? Pues esa es la filosofía en la que se inspira otra aplicación, ¿Tienes sal?, disponible en Madrid, Barcelona y València para poner en contacto digitalmente a los vecinos por barrios y facilitar las cadenas de favores (sobre todo a las personas más vulnerables) durante la crisis. Pero, algunos diréis, ¿y qué hay de las mamis y los papis? No hay problema. Internet ofrece multitud de recursos para entretener a los peques de la casa. La iniciativa Te lo cuento en directo aúna varias narradoras infantiles que cuentan diariamente un cuento en directo a través de IGTV. Y si lo que les pirra a tus hijos es la magia, la Fundación Abracadabra Magos Solidarios publica vídeos diariamente en la misma plataforma. Finalmente, si quieres aprovechar estos días para formarte, también es posible. De hecho, puedes hasta aprender a programar de forma gratuita. Cada día salen más recursos educativos on-line para que puedas exprimir el confinamiento y mejorar tu formación.

Nuestros mayores, el centro de atención

Las personas más vulnerables ante la propagación del coronavirus son las personas mayores. Por eso, deben extremar las precauciones y evitar salir de casa. Pero no están solas. La organización Amics de la Gent Gran, entidad sin ánimo de lucro colaboradora de ”la Caixa”, ha adaptado su actividad para seguir atendiéndolas sin que suponga un riesgo para su salud. También está la asociación Grandes Amigos, que contactan con ellas vía telefónica o a través de videollamada para hacerles compañía y conversar, y hasta recuperan el arte (casi olvidado) de escribir cartas. Pero además del acompañamiento, se han movilizado en toda España cientos de asociaciones de vecinos y organizaciones para atender las necesidades básicas de las personas mayores. Así, la Asociación de Patinetes de Granada se ofrece para llevarles rápidamente medicinas, Cruz Roja ha reforzado su red de voluntarios y tú hasta puedes convertirte en un “supervecino” ofreciéndote para hacer la compra o sacar al perro a aquellos que no puedan hacerlo.

El imprescindible apoyo de los compañeros

Las muestras de solidaridad también se expresan en las empresas y entre compañeros de un mismo gremio profesional. Por ejemplo, el de los transportistas. Ha surgido una red de apoyo de camioneros mediante la que se ofrecen unos a otros su casa para descansar, ducharse o un plato de comida caliente (ya que los restaurantes están cerrados). Y la colaboración también ocurre entre gremios distintos. Food4Heroes aglutina varias empresas de restauración de Madrid que distribuyen comida de forma gratuita al personal sanitario para darles ánimo y ayudarles en una lucha en la que ellos son más que imprescindibles. Y, hablando de cosas importantes, no podemos evitar hablar del abastecimiento de mascarillas. Este joven empresario chino residente en Málaga ha donado todas sus existencias, igual que esta fábrica de jamones de Cuenca. Y, por si no fuera suficiente, las Modistas Solidarias trabajan a contrarreloj en la confección de este elemento de protección que tanto escasea.

El escenario está ahora en las redes

Si hay algo que permite internet y las redes sociales es superar la barrera de la distancia física y llegar a todos los hogares. Los artistas, muchos por primera vez, están ofreciendo espectáculos, conciertos, ópera e incluso festivales de música íntegramente on-line. A algunos músicos la oportunidad les llegó sin querer, como a Paco en la Luna, que salió a su balcón a ensayar y se unieron sus vecinos con otros instrumentos y hasta con una proyección de videomapping. Ahora ofrece un concierto diario en su cuenta de Instagram.

Y es que el arte tiene la cualidad de levantar el ánimo. De hecho, la diseñadora Victoria Salsas se ha propuesto apartar el pesimismo entre sus vecinos y ha creado el proyecto Terapia Vecinal, a través del cual crea mensajes de ánimo bajo demanda para que se puedan proyectar en los edificios por las noches. ¿Y qué hacemos con todas esas mentes cinéfilas y creativas encerradas en casa? No hay problema. El Cuarentena Film Festival propone crear historias de máximo 2 minutos, rodadas única y exclusivamente en casa durante estos días de confinamiento. ¿Te apuntas?