Suben los precios de los pañales

Pañales Huggies y otras marchas, han anunciado el aumento de precio de sus productos. Esto ha generado gran incertidumbre en los padres, pues durante por lo menos dos años, este es un gasto fijo en el presupuesto familiar. No obstante, esto parecer ser inevitable pues las compañías aseguran que no tienen otra solución que aumentar los precios. ¿Cómo afectará esta situación a la economía familiar?

¿Por qué subirán precios de los pañales?

Kimberly Clark Corp., fabrica de las marcas de pañales Pétalo y Huggies, ha informado sobre el aumento de precios de los productos para este primer trimestre del año. La razón que ofrecen las empresas es que también ha habido un aumento de precio de las materias primas. El director general de ficha fabrica afirmó que se espera que esos precios sigan subiendo, por lo que no se dudaría de tomar acción de nuevo e incrementar también el costo de los pañales.

Según se informó, las fibras vírgenes ahora cuestan 30% más que el año pasado, mientras que las fibras para reciclar importadas aumentaron en un 60%. También se vio un incremento de un 10% en fibras para reciclar domésticas. Por lo que se espera que los pañales no sean los únicos productos afectados por esta inflación.

Ahora bien, hay que señalar que estos precios no entrarán en vigencia de forma inmediata, sino que se comenzarán a ver en los establecimientos a partir del mes de junio. Y no solo afectará a los pañales sino otros productos para el cuidado de bebés y niños. Incluso, se dijo que es posible que el papel higiénico también se vea afectado por esta subida de precios.

Recordemos que esta inflación ya se ha estado viendo desde hace unos cuantos meses, y todo parece ser que tiene la misma razón: la pandemia. Aunque ya todo ha vuelto a la normalidad, no podemos decir que la economía siga siendo la misma que antes del COVID-19 y sus variantes. Por cuanto, los comerciantes han tenido que tomar medidas drásticas para poder sobrevivir y levantarse de la crisis que hemos vivido en estos últimos dos años.

¿Cómo afectará la economía de las familias la subida de precios de los pañales?

Los pañales entran como parte de la canasta familiar con niños pues este producto es indispensable para las primeras etapas de vida de los pequeños. Y no solo los niños, también personas adultas e incluso mascotas tienen que llevar pañales para evitar momentos incómodos o desagradables.

Sin embargo, con el aumento de precios, las familias tendrán que reajustar su presupuesto, añadiendo más dinero a la compra de estos productos. Por supuesto, en las condiciones en las que nos encontramos, cada centavo que se añada a un gasto genera un impacto en la familia. Y es que a pesar que todo está aumentando de precios, los salarios mínimos siguen en el mismo nivel, pudiendo aumentar máximo, dos veces al año, y en muchas ocasiones, solo una vez.

Entonces, ¿Qué pueden hacer las familias? Además de tener una mejor administración de sus finanzas, lo mejor es que recurran a productos más económicos. Lo bueno es que hay pañales y productos de cuidado e higiene de excelente calidad, que ofrecen un costo muy por debajo de las marcas tradicionales.

Lo más importante en un pañal es que este absorba bien, sea cómodo y no irrite la piel. Así que no hay que dejarse llevar mucho por el nombre de la marca sino por las cualidades del producto. Por ejemplo, se podría recurrir a modelos reutilizables o ecológicos. Incluso, hay pañales hechos de bambú que no tienen sustancias dañinas para la piel ni para el medioambiente.

¿Seguirán subiendo los precios de los pañales?

Aunque la noticia afirma que el incremento de estos precios no se verá hasta junio, esto no quiere decir que ya se tenga un precio establecido. De hecho, esto es lo que más preocupa al consumidor, al no tener una fecha cercana de estos aumentos, tampoco se tiene a ciencia cierta el porcentaje de subida que tendrán.

Desde ya, muchos padres están comprando pañales por caja, afirmando que, para la fecha del aumento, ya tendrán suficiente abastecimiento en casa. Sin embargo, la realidad es que estos productos no se consumen de igual forma todos los días. Así que, puede acabarse tu reserva para ese momento, o peor aún, que salga el producto del mercado hasta que se tenga el precio final.

Por otro lado, no se tiene la seguridad de si este será el único aumento que tendrán estos productos. A medida que la materia prima suba, entonces veremos pañales más costosos en el mercado.