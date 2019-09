Un plan renove para sustituir calderas antiguas e ineficientes

El otoño ya está aquí y con él llegará el frío y la necesidad de encender las calderas para calentar los hogares. Aunque la Comunidad de Madrid decidió cancelar la subvención para renovar las calderas de gas, Femada, empresa especializada desde hace 50 años en la instalación de calderas y aire acondicionado en Madrid, ofrece su propio plan. El plan renove para calderas en Madrid 2019 tiene numerosas ventajas y de él se pueden beneficiar todos los hogares de la Comunidad.

En qué consiste el Plan Renove 2019

El Plan Renove de Femada ayuda económicamente a las familias para sustituir calderas antiguas e ineficientes. Aunque ya no hay ayudas oficiales en Madrid para renovar los equipos, esta compañía aplica un descuento significativo a sus precios para ayudar a la compra de las nuevas calderas de gas. Con este Plan una vivienda o local puede llegar a ahorrar hasta 150 euros en la adquisición de su caldera.

El ahorro al participar en este Plan puede ser muy significativo, tanto para viviendas habituales como de uso vacacional, locales comerciales, edificios y toda clase de espacios. Además, es una oferta muy interesante para la adquisición de calderas de todo tipo de precios, desde las más económicas hasta las de precios más elevados. La oferta disponible de calderas de condensación es muy amplia e incluye un extenso catálogo de marcas y modelos.

Con el Plan Renove, no sólo los ciudadanos ahorran en consumo de gas sino que se contribuye a reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Las nuevas calderas de condensación tienen numerosas ventajas respecto a los viejos aparatos.

Las ventajas de las nuevas calderas de condensación

Las calderas de condensación son equipos modernos que emplean las últimas tecnologías para aprovechar el calor. Sus ventajas se pueden resumir en:

● Mayor ahorro. El ahorro puede llegar a ser muy significativo. La tecnología que utilizan las calderas de condensación permite un ahorro de hasta el 30% en el consumo de energía frente a las calderas tradicionales. Su aprovechamiento del calor se basa en el cambio del estado gaseoso a líquido, transformación que genera calor latente y que permite liberar más energía en el proceso. Este ahorro viene también dado porque emplea menos combustible para generar calor.

● Más eficiencia. En relación con el punto anterior, las calderas de condensación son más eficientes en la combustión. Su aprovechamiento del calor procedente del vapor del agua es muy eficaz.

● Son más respetuosas con el medioambiente. Su emisión de gases contaminantes a la atmósfera es casi nula, cumpliendo de forma escrupulosa las normativas europeas al respecto. Además, tampoco dejan residuos que contaminen.

● Su vida útil es más larga. Se trata de equipos duraderos que, con un adecuado mantenimiento, pueden llegar a funcionar perfectamente una década o más, a pleno rendimiento.

● Su instalación no es compleja. Aunque la instalación de las calderas de condensación debe ser realizada por profesionales, no es compleja ni costosa. No requieren de mucho espacio en el hogar y sus dimensiones son más reducidas que las voluminosas calderas tradicionales. Además, se trata de calderas apropiadas para cualquier tipo de instalación, tanto de radiadores como de suelo radiante.

● Tienen funciones avanzadas. Algunas calderas de condensación incorporan funciones avanzadas para aumentar la comodidad y facilitar su manejo, como sistemas Wi fi.

Tipos de calderas de condensación

● Calderas por microacumulación. Aquí el agua caliente sale de forma instantánea cuando es abierto el grifo de ducha, fregadero o baño. Son muy eficientes para no desperdiciar agua y los expertos las recomiendan para casas grandes.

● Calderas mixtas. Son las más frecuentes en multitud de hogares y combinan el agua caliente sanitaria y la calefacción. Su potencia es más reducida que la de las calderas por microacumulación y suelen ser equipos de reducido tamaño.

50 años ofreciendo un servicio integral de calefacción y aire acondicionado

Ante la duda al adquirir la caldera de condensación el mejor consejo es consultar a profesionales con experiencia, como los especialistas de Femada. En esta empresa llevan 50 años ofreciendo servicios de calidad y elevada eficacia a sus clientes. Femada instala calderas de gas, gasoil, pellet, aerotermia y altas de gas en toda la Comunidad de Madrid.

Trabajan con las principales marcas de calderas y los últimos modelos. Los equipos con los que trabajan los profesionales de Femada son respetuosos con el medioambiente, están diseñados para un muy eficaz consumo de energía y proporcionan un gran rendimiento. Femada es empresa instaladora oficial de Saunier Duval, Gas Natural Fenosa y Madrileña Red de Gas.

Entre los servicios que ofrece esta compañía radicada en la Comunidad de Madrid cabe destacar también reformas integrales del hogar, servicio post-venta tras la instalación y servicios de fontanería.