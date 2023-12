25.000 españoles se han quedado sin viajar a Tierra Santa por la guerra en Gaza

Vista aérea del complejo de Al-Aqsa, en Jerusalén

Todos los viajes previstos a Tierra Santa para estas fechas se han cancelado por la guerra en Gaza. Desde que se produjo el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, se han suspendido los planes de más de 25.000 españoles que tenían pensado visitar este país en Navidad para hacer la peregrinación, según confirma el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra.

El destino está ahora absolutamente paralizado desde el punto de vista turístico. "Hay compañías aéreas que sí que siguen operativas y por supuesto hay gente que habrá viajado ahí pero por necesidad: por trabajo o por segunda residencia", señala Lastra.

El Ministerio de Exteriores ha advertido a los españoles que decidan trasladarse a Israel que el viaje "se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero", y que el Estado no se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir. En su página web, ha aclarado que esta recomendación "carece de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo".

Diciembre es un mes en el que tradicionalmente se hacen muchas peregrinaciones. Especialmente en fechas navideñas, que son la temporada alta junto con Semana Santa. Según los datos que CEAV ha remitido a ECD, cada año viajan aproximadamente entre 90.000 y 100.000 españoles a Israel por motivos de turismo. "Entre 25.000 y 30.000 españoles se hubieran desplazado a Tierra Santa en el último trimestre de 2023".

El presidente de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), José Luis Méndez, explica en declaraciones a este periódico que los principales operadores turísticos han congelado prácticamente los viajes a las áreas de contienda, siguiendo las recomendaciones de las autoridades. La UNAV apunta que el 25% de los desplazamientos previstos para este año han sido cancelados este último trimestre.

Méndez añade que no está ocurriendo lo mismo con los países de la zona más distantes del foco bélico, que se han resentido mínimamente. "Es el caso de Egipto, por ejemplo, destino al que no han dejado de operar los vuelos y que se está recuperando bastante bien, manteniéndose incluso los vuelos charter [aquellos que no se comercializan por los canales habituales de venta] programados para los próximos meses de enero y febrero".

Soluciones: reembolso del dinero o aplazar el viaje

Las soluciones que han ofrecido las agencias a los turistas que ya tenían la reserva pagada son la devolución de los importes abonados, el aplazamiento del viaje o un cambio de destino.

"Estamos hablando de un destino que no tiene sustituto por el atributo de fe que conlleva", comenta Lastra. "No es como ir, por ejemplo, a un lugar que tiene unos atributos de naturaleza, de sol y playa o incluso culturales que a lo mejor no puedes ir a ese destino y lo cambias por otro". La mayoría de personas están escogiendo la opción de aplazar el viaje, sostiene Lastra. Entre el 80 y 90% de las personas españolas que viajan a Israel lo hacen por la motivación de Tierra Santa, según CEAV.

En otros casos, las agencias han tenido que devolver los importes pagados a los clientes. Las compañías aéreas, especifica Méndez, han ofrecido modificación de fecha de viaje o un bono por el importe del billete. "Otra opción ha sido activar las cláusulas de los seguros contratados de cancelación, que si cubren estas contingencias y que cada vez más los clientes demandan a la hora de contratar los viajes seguro específico de cancelación".

La otra solución consiste en cambiar el destino. "Buscar zonas más tranquilas, aunque el precio medio de un viaje a Israel no permitía muchos destinos internacionales alternativos", detalla Méndez. En este sentido, por ejemplo, la zona del Caribe ha sido una de las más favorecidas por la cancelación de los viajes a Tierra Santa. Otros, en cambio, directamente, han cancelado sus viajes hasta mejores tiempos hasta que cambien los acontecimientos y las recomendaciones.