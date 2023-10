La cancelación de viajes a Tierra Santa amenaza la temporada alta de Navidad

El estallido del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza y la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de no viajar hacia este territorio ha provocado cancelaciones masivas por parte de las agencias de viajes y peregrinos que se iban a dirigir en los próximos meses hacia Tierra Santa. Un destino demandado por los españoles que suelen organizarse en grupos encabezados por religiosos que les guían durante este viaje. En concreto, cada año 60.000 españoles visitan Israel y las temporadas de más afluencia coinciden con las fechas religiosas como Navidad o Semana Santa y, por otro lado, en verano. En definitiva, la paralización del turismo es una consecuencia más que está dejando este conflicto bélico de gran escala.

Estos viajes cuestan entre 1.500 y 2.000 euros por persona, por lo que ahora el problema está en la devolución del importe a los peregrinos que iban a realizar sus viajes en los próximos meses hacia Tierra Santa. El presidente de la Unión de Agencias de Viajes, José Luis Méndez, ha señalado que por parte de las agencias se está trabajando en “los reembolsos de dinero a estos viajeros, la entrega de bonos para canjearlos en otro momento, o la oferta de cambios de fechas” para poder realizar el viaje cuando este nivel de escalada bélica se rebaje.

Aunque eso sí, Méndez ha apuntado que “todavía es pronto para tener datos oficiales, aunque algunos turistas están cambiando el destino por otro, mientras que hay otros que están esperando a que mejore el conflicto y puedan realizar su viaje a Tierra Santa”.

Sin embargo, el reembolso del dinero de estos viajes varía según lo que los viajeros contratasen. Méndez ha explicado que “no todas las compañías aéreas tienen la misma política de cancelación, aunque esta es una situación excepcional la gente no viaja porque ha estallado un conflicto no porque no quiera ir. En este sentido, es una causa de fuerza mayor y se pide a las compañías que sean lo más flexibles posibles” y ha añadido que “las compañías aéreas prefieren dar un bono que un reembolso, algo que no debe ser así en este caso excepcional”.

Aunque, el presidente de la Unión de Agencias de Viajes ha matizado que “las agencias de viajes que cuentan con el seguro de cobertura y los turoperadores sí que están devolviendo a los clientes el 100% del coste de estos viajes”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, ha manifestado su “expectación ante la posible escalda y evolución del conflicto que podría afectar a países vecinos”. Sin embargo, de momento, ha manifestado que en una situación como la actual con la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de no viajar a Israel “las agencias de viajes ofrecemos garantías y asesoramiento para gestionar las incidencias y dar cobertura a los clientes”.

Sin viajes hasta Navidad

Esta es la situación que están viviendo las agencias especializadas que se dedican a ofrecer paquetes de peregrinaciones a Tierra Santa. Es el caso de Viajes Pertur que han cancelado ya 15 grupos durante los meses de octubre y noviembre, cada uno con unas 40 personas aproximadamente. Lo que supone que unas 600 personas no podrán realizar su viaje tan solo en estos dos meses. Una situación que está ocurriendo en otras agencias similares a esta en toda España.

Desde la agencia han explicado que sienten “un dolor tremendo porque llevamos 30 años trabajando en Tierra Santa con personas de diferentes religiones y etnias; al final, esto es más que un negocio, nos duele a nivel humano por la gente que conocemos que está allí en mitad del conflicto”.

Las personas que están allí van actualizando el día a día a la Pertur y cuentan que “en Belén o Jerusalén están tranquilos, en sus casas, sin salir porque está todo cerrado. Aunque, están bien”, han señalado. Sin embargo, en otras zonas “la gente vive en búnkeres”. Desde la agencia han mostrado tristeza por el conflicto puesto que su experiencia sobre el terreno les ha llevado a establecer relaciones con la población de allí y cuentan que “hay relaciones entre personas de diferentes religiones, de diferentes etnias que son amigos y ahora se ven separados por este conflicto. Es muy duro”, han señalado.

Por otro lado, desde la agencia han explicado que “el Santo Sepulcro está cerrado y los religiosos que viven dentro no pueden salir a la calle hasta que no se ordene ”. Han relatado que “se la dan a través de un ventanuco que se encuentra en el santo sepulcro”, aunque han asegurado que “están bien”.

En este momento, están tratando de “ofrecer otras fechas de cara al futuro, a los próximos meses y si las personas que van no pueden ir en ese momento, habrá que ver cómo se tramitan las devoluciones de los viajes”.