Exteriores autoriza el reencuentro de 4.000 extranjeros con sus parejas en España pese al cierre de fronteras

La pandemia del coronavirus llevó a la Unión Europea a cerrar sus fronteras exteriores para frenar la expansión del Covid.

Miles de parejas compuestas por personas de diferentes nacionalidades se vieron afectadas por este cierre que se ha ido prolongando en el tiempo. Estas comenzaron a movilizarse en diferentes plataformas digitales para pedir a los Gobiernos acciones que facilitaran los reencuentros bajo el lema ‘Love is not tourism’ (El amor no es turismo).

Más de diez Gobiernos europeos, entre ellos el español, han decido facilitar los reencuentros emitiendo un certificado que funciona a modo de visado para aquellas parejas que acrediten ante los consulados españoles mantener una relación estable y duradera.

Por el momento, casi 4.000 parejas han logrado reencontrarse en España.

Cierre de fronteras

El 30 de marzo de 2020, la Unión Europea cerró sus fronteras a ciudadanos no comunitarios o sin residencia en la UE para limitar la extensión global de coronavirus.

El cierre se ha ido prolongando, acordándose el pasado mes de marzo de 2021 prorrogar la eficacia de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, hasta el 30 de abril.

Aunque el pasado mes se abrieron las fronteras para los ciudadanos de siete países no comunitarios: Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y China. También pueden viajar a España profesionales sanitarios, diplomáticos o de transporte, estudiantes, personas que viajen por motivos familiares o de fuerza mayor.

De este modo, las parejas no registradas o casadas compuestas por una persona de nacionalidad española y otra extranjera, afectada por el cierre fronterizo, vieron dificultado su reencuentro.

Confidencial Digital ha conocido el caso de una joven española que mantiene una relación con un estadounidense. Planeaban verse después del confinamiento, pero el cierre fronterizo ha hecho que lleven más de un año sin verse.

‘Love is not Tourism’

El cierre fronterizo ha afectado a parejas binacionales en todo el mundo, lo que les llevó el verano pasado a lanzar la campaña #Loveisnottourism. Esta aboga por levantar dichas limitaciones a las parejas que puedan demostrar que, pese a no haber formalizado legalmente la relación, sí tienen un compromiso estables.

Además de recogida de firmas en change.org, una web, páginas oficiales de Facebook y cuentas de Twitter, existen varios grupos de Facebook en los que parejas afectadas por los cierres de fronteras comparten sus experiencias.

El creador de la campaña fue Félix Urbasik, un alemán que luchaba por reunirse con su pareja alemana. La movilización en redes sociales tuvo un alcance que llegó a instituciones europeas.

La responsable europea de Interior, Ylva Johansson, aseguró en su cuenta de Twitter que apoyaba “plenamente” un enfoque común europeo para permitir la entrada de personas de terceros países en la UE “si tienen relaciones debidamente acreditadas con ciudadanos y residentes europeos”.

La respuesta gubernamental

España para responder a esta demanda de la ciudadanía elaboró a través del Ministerio de Exteriores un procedimiento coordinado con el Ministerio del Interior para facilitar los reencuentros.

Desde Exteriores nos explican que durante el verano empezaron a conocer casos de personas que llegaban a España a ver a sus parejas pero que no podían entrar al país y se les denegaba el acceso en los controles fronterizos, o incluso no se les dejaba subir al avión, por no estar registrados como pareja de hecho o casados.

En consecuencia, pusieron en marcha este certificado que emiten los consulados y se verifica en los puestos fronterizos de entrada a España.

Para la obtención de dicho certificado las parejas deben enviar al consulado español documentación que acredite una relación “estable y duradera”.

Cada oficina consular ha publicado en su web un listado no exhaustivo de documentos válidos para acreditar la relación entre los que se encuentran: documentos de autoridades locales de los que se pueda desprender la existencia del vínculo duradero, documentos de autoridades y organismos españoles como la inscripción en el padrón y otros como contratos de alquiler conjuntos, titularidad conjunta de cuentas bancarias o invitaciones a eventos familiares como bodas.

Una vez enviada la documentación al consulado, es este el que decide si concede o no el certificado que autoriza la entra de la pareja extranjera para permitir el reencuentro.

Una de las personas que ha participado en el proceso cuenta a ECD que falta información y claridad por parte de los consulados, ya que no explican qué documentos exactos hay que entregar.

De hecho, en su caso concreto cuenta que envió un dossier en dos ocasiones. La primera vez se lo rechazaron, sin explicarle qué documentación faltaba. En la segunda, incorporó papeles oficiales como el acta de manifestaciones y ha conseguido el certificado.

Casi 4.000 reencuentros en España

ECD se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) que nos informó que desde que se puso en marcha el procedimiento el pasado mes de agosto han recibido 5.839 solicitudes.

Del total el 66% ya se han evaluado y han tenido una resolución favorable, por lo que más de 3.800 parejas han podido reencontrarse.

Por otra parte, el 6% han desistido voluntariamente, bien por haber puesto fin a la relación o por haberse podido ver con otro tipo de visado.

Aún hay un 12% de solicitudes en trámite y un 16% han sido denegadas. Cuando preguntamos el principal motivo Exteriores explica que cada caso se evalúa desde un consulado, por lo que no conocen los motivos.

En cualquier caso, interpretan que, en los casos de personas más jóvenes, que no han convivido en el mismo domicilio o tienen documentación oficial en común es más complicado demostrar el vínculo.