El Gobierno desoye a los españoles atrapados en Marruecos y los deja en manos de las mafias

El Reino de Marruecos canceló los vuelos a España y Francia el pasado 30 de marzo por la situación epidemiológica. Esta decisión provocó que miles de personas vieran truncados sus planes de regresar a sus lugares de origen en medio de las vacaciones de Semana Santa.

El número exacto de los ciudadanos españoles o residentes en nuestro país en esta situación no está claro. Aún así, fuentes diplomáticas calculan que ya han regresado unas cinco mil personas. Desde el cierre, han llegado a España cinco ferrys de entre 750 y 800 pasajeros y cuatro vuelos de unos 350 viajeros.

Dos mil personas en situación precaria

Sin embargo, en Marruecos sigue habiendo personas esperando para poder cruzar el Estrecho. Desde Itran (Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí), afirman que hay unas 2.000 personas intentando regresar a España, algunos en situación muy precaria. Las fuentes diplomáticas consultadas no pueden asegurar la cifra exacta, aunque creen que no serían tantos.

Independientemente del número exacto, su situación es muy mala. Algunos están preocupados por sus trabajos. Belkhadra Simohamed, que tiene un contrato fijo en Villaverde Bajo, lleva desde el 3 de abril intentando regresar, y denuncia que desde el Consulado de Casablanca no les hacen caso: “Cuando vas personalmente, los del servicio de vigilancia no te dejan pasar”, declara Simohamed a ECD.

Según varios testimonios, al llamar a los teléfonos de la embajada, les recomiendan que estén atentos a las redes sociales o remiten a las compañías de ferrys o a Iberia. ECD, al intentar contactar con la Embajada de España en Marruecos, no obtuvo respuesta: solo un mensaje de un buzón de voz que remite a las redes sociales.

La Embajada está siguiendo la situación

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran que tanto la embajada como los consulados están en permanente comunicación y realizan un seguimiento constante de la situación. Ellos, afirman, siguen trabajando para resolver la problemática, facilitando y organizando más transportes.

Pero para muchos de los que están allí atrapados no es suficiente. Se avisa, a través de Facebook, del flete de barcos para cubrir el Estrecho, pero con tan solo dos días de antelación. Esto complica hacerse con un pasaje, además de incrementar el coste de la PCR —obligatoria para entrar en España— al tener que hacerse de urgencia.

Mafias revenden los pasajes por diez veces su precio

A estos problemas se les añade la actividad de intermediarios, en muchos casos organizadores en verdaderas mafias, en la venta que encarecen los billetes hasta diez veces su valor. Meryem, una de las españolas atrapadas, afirma que le han ofrecido pasajes por 500 euros, cuando el precio de las navieras (Balearia o Transmediterránea) es de 38 euros.

Meryem, que también denuncia que no la dejaron entrar en el consulado, se ha planteado regresar a través de Mauritania, pero el coste ascendería a los 1.000 euros.

Simohamed, el vecino de Villaverde, también ha sufrido a los intermediarios, aunque con algo más de “fortuna”: a él “solo” le pidieron 300 euros.

Personas en riesgo

Mohamed Alami, el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, relata que no cesan de llegarle historias de personas en situaciones de riesgo que no pueden regresar. Por ejemplo, una madre con dos hijos, uno de ellos con una discapacidad del 90%. También recuerda que, durante el primer confinamiento, cuando se quedaron atrapadas 50.000 personas, ya murió una persona por no poder acceder al servicio de diálisis.

Alami pide la dimisión del embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, al que acusa de dejadez respecto al sufrimiento de los atrapados. Además, denuncia la falta de respuesta a sus quejas, tanto en marzo de 2020 como ahora, por parte de la Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Malas relaciones entre España y Marruecos

Atribuye parcialmente el estado de la situación a la mala relación entre España y Marruecos. Según Alami, ambos gobiernos se culpan mutuamente de la falta de solución, causando más confusión sin saber quién miente. Las fuentes diplomáticas consultadas, sin embargo, afirman que el gobierno de Marruecos está ayudando a solucionar el problema.

En diciembre del año pasado, después de que Donald Trump reconociera el Sáhara Occidental como parte del Reino de Marruecos, ambos países comunicaron que posponían la Reunión de Alto Nivel por el coronavirus. Ya en aquel momento se señaló el comunicado estadounidense, algo que sentó mal en España, como la causa de ese retraso. En cualquier caso, la RAN tendría que haber tenido lugar en febrero, algo que no ocurrió.

Empero, fuentes diplomáticas aseguran que se está trabajando para la celebración de la reunión, ya que “interesa mucho”, aunque no concretan ninguna fecha.