Vivir La Ley de Bienestar Animal no impedirá utilizar caballos en la Feria de Abril de Sevilla PACMA pidió al Gobierno en 2022 prohibir el uso de equinos en ferias y romerías. El Ayuntamiento no hará prohibiciones porque no ha recibido instrucciones de la Jefatura del Estado

photo_camera La Ley de Bienestar Animal no impedirá utilizar caballos en la Feria de Abril de Sevilla.