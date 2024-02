Más de 80.000 firmas contra la eliminación de la categoría de familia numerosa

Una familia en el parque del Retiro, en Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Más de 80.000 personas han firmado en contra de la eliminación de la categoría de 'familia numerosa' en el proyecto de Ley de Familias aprobado el lunes por el Consejo de Ministros. La normativa, impulsada por la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra, pretende redefinir el concepto para incluir a las monoparentales con dos hijos y otras con circunstancias especiales. El término actual se sustituiría por el de 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza'.

Desde la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) lo interpretan como una forma de "invisibilizarlos". "No es solo un nombre, es que desaparecemos como colectivo", explican fuentes de la entidad. Añaden: "Estamos haciendo aportaciones a la sociedad por número de hijos, no queremos que se nos quite el reconocimiento".

Iniciaron la campaña de firmas en diciembre de 2022, cuando se aprobó el anteproyecto de la Ley de Familias, cuya tramitación finalmente decayó por el adelanto electoral. La iniciativa "tuvo muy buena respuesta", señalan las citadas fuentes. En mayo, cuentan, recogieron 72.000 firmas. Cuando la ley se paralizó en verano el proyecto "se quedó dormido". Ahora, se ha reactivado y ya alcanzan las 81.799. El objetivo es llegar a 150.000.

Claves de la nueva ley

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, presentó el proyecto de ley al Consejo de Ministros el pasado lunes con el mismo texto redactado en su día. Su intención es lograr el respaldo necesario en el Congreso para que la entrada en vigor de la ley llegue por trámite de urgencia.

Con la batería de medidas, según señaló el ministro, se busca alcanzar tres objetivos básicos: reconocer las diferentes situaciones familiares que existen en España, mejorar la protección social de las familias y garantizar el derecho a conciliar la vida familiar con la laboral.

La nueva ley prevé la desaparición del título de 'familia numerosa' con la creación de uno nuevo de 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza' en el que se incluirán diversas circunstancias, como la monoparentalidad o la discapacidad.

Las familias monoparentales tendrán un título propio con una serie de beneficios como acceso prioritario en becas, viviendas, etc., y 16 semanas de gratuidad en escuelas infantiles. A partir de dos hijos tendrán el mismo trato y beneficios que las familias numerosas. "Estamos a favor de ellas y de que tengan su propio título, lo que no entendemos es que se quite el nuestro cuando es compatible mantenerlo con dar protección a otras realidades familiares", apuntan desde la FEFN.

Otros puntos que se incluyen en la normativa son: la prestación por crianza de 100 euros mensuales para familias con hijos de cero a tres años; en las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros proceda de otro país o territorio y no tenga regularizada su situación administrativa, la ley garantizará un Número de Identidad de Extranjero (NIE) para niños y niñas cuyos progenitores estén en situación irregular; las parejas de hecho se equiparan en derechos y beneficios a los matrimonios siempre que estén inscritas en un Registro de Parejas de Hecho.

Estas medidas están recogidas en la ley, pero todavía no están en vigor, ya que el Proyecto de Ley de Familias inicia ahora su trámite en el Congreso para su aprobación definitiva.

Satisfacción de la FEFN con algunos aspectos

La FEFN ha valorado positivamente algunas medidas "que responden a demandas" de esta entidad. Entre ellas, el reconocimiento de las familias con cuatro hijos como categoría especial (anteriormente reconocidas a partir de cinco), las de tres hijos (anteriormente a partir de cuatro) cuando al menos dos sean de parto múltiple, y las que, también con tres hijos, tengan ingresos ajustados, que pasarán a percibir los beneficios fiscales y otras ayudas económicas.

Se ha recogido además otra medida reclamada por la FEFN que consiste en que, en caso de divorcio, los dos progenitores –siempre que haya custodia compartida o ambos se ocupen de los hijos– puedan mantener los beneficios actuales de familia numerosa; y otra para que las familias con dos hijos en las que uno de los padres tiene discapacidad, el porcentaje de ésta se rebaje al 33%, frente al 65% que se exige actualmente.

También entran dentro de la nueva categoría las familias en las que el principal progenitor haya sido víctima de violencia de género o uno de los dos padres haya obtenido la guardia y custodia en exclusividad sin recibir pensión alimenticia, y las de dos hijos en los que un progenitor esté en tratamiento hospitalario durante un año o haya estado en prisión.

A pesar de valorar positivamente estas medidas, la FEFN ha reclamado un reconocimiento "más justo" a las familias con más hijos en las prestaciones económicas y sociales, que éstas sean proporcionales al número de hijos, y que se considere a todos a la hora de establecer las cuantías de las ayudas o los días de permiso.

“Llevamos años denunciando la discriminación de las familias con cuatro o más hijos en muchas prestaciones, empezando por la de desempleo, que solo tiene en cuenta dos hijos; o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), solo tres… y, ahora, la nueva Ley de Familias mantiene el mismo planteamiento de considerar igual, en cuanto a necesidades, un hogar de tres hijos que uno de cinco. Esperamos que esto se corrija también en la ley”, destaca el presidente de la FEFN, José Manuel Trigo.

“No estamos pidiendo nada especial, sólo que se respete nuestra identidad y se reconozca y apoye a estas familias, que es algo totalmente compatible con apoyar a todas las familias que lo necesiten, de acuerdo con sus circunstancias y necesidades especiales, de monoparentalidad, discapacidad, etc.”, añade Trigo.

Reunión con el ministro

La FEFN se reunirá con Bustinduy el próximo 12 de marzo. Confía en que el ministro "no haga oídos sordos" a todas las voces críticas. "Que las escuche y atienda la petición del colectivo de no perder su identidad", expresan a través de un comunicado. La organización ha recordado que, el Consejo de Estado, también defendió que se mantuviera la denominación de 'familia numerosa', argumentando que su supresión no se apoyaba en ninguna razón que lo justifique.

Las fuentes de FEFN consultadas por ECD cuentan que se encuentran "bastante esperanzados" porque el ministro "dijo que está dispuesto" a mantener el nombre actual. "La anterior ministra [Ione Belarra] no se reunió nunca con nosotros", reprochan. "Si no nos reciben significaría que están dando la espalda a miles de familias".