Rajoy se juega algo más que la pensión

Hoy es el día. 14 de marzo. Mariano Rajoy afronta, aunque no lo parezca, una de las coyunturas más delicadas de su mandato. Porque se trata de las pensiones, de los pensionistas y jubilados.

El presidente comparece hoy en el Pleno del Congreso, a petición propia, para hablar de eso.

La iniciativa hay que ponerla en relación con las masivas movilizaciones escenificadas por toda España, y que, por el perfil de sus protagonistas, se han venido a llamar "la marea gris". Manifestaciones que han inquietado mucho en los despachos de La Moncloa y de la calle Génova.

Se entiende. La cuestión atañe vivamente al presente y al futuro de un amplísimo sector de españoles en el que, al menos hasta ahora, predominan los votantes del Partido Popular. Es su voto para las próximas elecciones lo que está en juego. Rajoy lo sabe y no se muestra dispuesto a dejarlo escapar. Por eso, se va a fajar en el Congreso.

Rajoy se centrará en exponer, con la máxima crudeza posible, lo que en su día hizo Rodríguez Zapatero, que congeló las pensiones. Y detallará con cifras y números las inasumibles, por disparatadas, consecuencias económicas de lo que proponen los otros partidos. Se ha preparado a conciencia, con la ayuda de Fátima Báñez, que parece que se lo sabe bien.

Eso sí. Dicen que el presidente intentará contenerse en el enfrentamiento con Ciudadanos, y más en concreto durante el debate directo con su líder, Albert Rivera.

Tratará de desmontar sus propuestas, e incluso descalificarlas, pero teniendo buen cuidado de no extremar el tono. De no pasarse. Dicho más crudamente: procurará no dejarles en ridículo. Así se expresan, al menos, en los ámbitos monclovitas

El motivo que esgrimen en Moncloa, para esa contención por parte de Mariano Rajoy, es que Ciudadanos sigue siendo el soporte parlamentario del Gobierno. Y también que, al final, su apoyo resultará imprescindible para sacar adelante los nuevos presupuestos.

Como se ve, no se juega poco Mariano Rajoy en este día. Y también se juegan algo, por supuesto, los pensionistas y jubilados. Creo que más.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena