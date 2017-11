El enemigo es Albert Rivera

Ciudadanos es la "marca blanca" del Partido Popular. Esta crítica al partido de Albert Rivera, que se escuchaba desde formaciones rivales como Podemos, resulta que ahora la ha hecho suya el mismísimo PP.

Por ejemplo, la asumió ayer su candidato en Cataluña, Xavier García Albiol, durante el desayuno que protagonizó en Madrid, organizado por Europa Press.

Llamó la atención a los asistentes la frecuencia, y la contundencia, con que, durante su intervención, el líder catalán arremetió contra Ciudadanos. Con lo que confirmaba lo avanzado por ECD, anunciando que el PP ha "sacado la artillería" contra Albert Rivera.

Se ha contado en estas páginas que Génova ha elaborado un argumentario para combatir y denostar públicamente a la formación naranja y a su líder, en vísperas de una campaña electoral, la de Cataluña, en la que van a disputarse, y a quitarse, los votos.

En ese línea de zurrar a Ciudadanos y a su líder, Albiol destacó que, en septiembre, Albert Rivera descalificó el artículo 155, diciendo que aplicarlo era "matar moscas a cañonazos", para posteriormente, tras comprobar la aceptación que provocaba en la opinión pública, no solamente rectificar, sino que "hasta parece que el 155 lo ha inventado él".

Mostró su preocupación porque Rivera, entrevistado en la Sexta, dijera que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Podemos para gobernar en Cataluña. "Se ve que no tiene muy claras las ideas", remachó.

Cuando, durante el coloquio, alguien apuntó que los dos partidos luchan por el mismo espacio político, García Albiol negó que compitieran. Y añadió, irónicamente: "Ciudadanos compite por todo lo que se mueva".

A ese respecto, les echó en cara que en Cataluña no respaldaran propuestas de los populares como el apoyó a la escuela concertada o la rebaja de la presión fiscal.

Haciendo suya la definición de "marca blanca del PP", García Albiol concluyó: "Entre la marca blanca y el original, prefiero el original".

No se mostró tan beligerante la secretaria general del partido, y ministra de Defensa, que presentó al conferenciante. María Dolores de Cospedal destacó que "quienes defendemos los valores del PP en Cataluña hemos padecido una auténtica exclusión social, un plus de persecución. Y no solo de los independentistas".

Entonces, comentó, no había ninguna otra formación que defendiera la continuidad de Cataluña dentro de España. Ahora, hay algunos que también lo hacen, añadió, refiriéndose a Ciudadanos, aunque sin citarles. "Ojalá sigan", concluyó.

En fin, que el PP ha puesto en la diana a Albert Rivera y su partido. Tiene toda la lógica del mundo, claro. A pesar de que son socios de Gobierno. Presuntamente, claro.

editor@elconfidencialdigital.com

En Twitter @JoseApezarena