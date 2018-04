La vice Soraya ha encontrado su oportunidad (la última)

Soraya Sáenz de Santamaría aparecía en las quinielas para la sucesión de Mariano Rajoy solo en tercer lugar, y con bastantes reservas.

No porque los analistas no confiaran en su experiencia y capacidad política y de gestión, algo que tiene bastante acreditado, sino por dos carencias fundamentales: su ausencia de apoyos en el partido, y no haber ganado personalmente elección alguna.

El principal, y casi único, respaldo de Soraya Sáenz de Santamaría ha sido y es la persona de Mariano Rajoy. Pero, a cambio, no aglutina dentro del PP una colección suficiente de afines. Detrás de ella no aparece una agrupación local o regional en la que ejerza el liderazgo y que le respalde, al contrario de lo que ocurre con los otros dos principales competidores, Alberto Núñez Feijóo y María Dolores de Cospedal.

Si quiere tener algunas opciones en la carrera por la presidencia (del partido primero y del Gobierno después), la vice necesita ganar peso orgánico y convertirse en un líder territorial, en una “baronesa” regional. Y la oportunidad le ha llegado ahora, siquiera sea de rebote y quizá sin haberlo imaginado, con el desenlace final de los problemas de Cristina Cifuentes.

Es la llamada “Operación Soraya”, que, tal como ha desvelado El Confidencial Digital, está poniéndose en marcha.

Sáenz de Santamaría tiene la posibilidad de convertirse en candidata a la Comunidad, y con opciones de lograr la presidencia, si nos atenemos a su condiciones, al currículo político que acumula, pero también a las encuestas, que la sitúan a la cabeza de los miembros del PP más valorados en Madrid.

Sin duda, dar ese paso, apostar por liderar las listas a la Comunidad supone riesgos evidentes. Es salir a la intemperie, abandonar el amigable cobijo de la vicepresidencia y de La Moncloa, pero parece la única opción viable para convertirse un día en presidenta del Gobierno. Que es lo que por supuesto ambiciona, como casi todos los políticos.

Con Cristina Cifuentes defenestrada y sin un relevo fiable en el PP, Soraya Sáenz de Santamaría se encuentra ahora ante la que puede ser su oportunidad, posiblemente la última, de llegar a la cumbre. A ser presidenta del Gobierno. Tendrá que jugar bien sus bazas, pero las opciones son claras.

