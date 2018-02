Se acerca el verano, ¿cómo piensas disfrutarlo?

Es cierto. Aún no han llegado las vacaciones de semana santa y ya estamos hablando del verano. Pero es que debemos reconocer que el tiempo va muy deprisa. Y cuando nos queramos dar cuenta, estaremos intentando encontrar algún plan de última hora para pasar unas vacaciones que no sea las mismas de siempre. Por eso, lo ideal es que empecemos a hacer planes ahora. Si quieres algunas ideas, te dejamos unas cuantas.

Disfruta Madrid como nunca

Si lo que te gusta es conocer ciudades en vez del clásico sol y playa, nada como acercarse a la capital de España en verano. Los meses de julio y agosto son perfectos porque la ciudad tiene mucho menos tráfico, tanto de vehículos como de gente. No es que vayas a encontrar calles desiertas, especialmente en las zonas más conocidas como Gran Vía o la Plaza Mayor, pero podrás ir dando un paseo con toda la tranquilidad que quieras.

Como la gran capital europea que es, Madrid tiene una amplia oferta de ocio y cultura. Museos, espectáculos, parques y mucho más hacen de esta un buen lugar para pasar las vacaciones. Y si quieres ir algo más deprisa, el alquiler de bicicletas es una opción bastante recomendable. Puedes reservar un tour para conocer sus rincones más emblemáticos o ir a tu aire y hacer tu propia ruta.

Vacaciones de lujo en Menorca…

Si quieres disfrutar de unas vacaciones poroto lo alto, pero a la vez buscas descanso y tranquilidad, Menorca es el lugar perfecto. La isla cuenta con aguas cristalinas y un entorno que invita a disfrutar de unos días de relax. Sobre todo si se elige el lugar adecuado, como las villas de Binibeca Hills, un espacio de auténtico lujo, con servicios a la altura de los más exigentes. Puedes encontrar más información en http://binibecahills.com/.

…o en Mallorca

Y es que el alquiler vacacional es una estupenda opción para disfrutar cuando vamos en grupo o salimos con toda la familia. Es bastante más barato que reservar un hotel, además de que no hay que estar pendiente de horarios de comidas, salidas y llegadas. Mallorca cuenta con una buena cantidad de villas, de muy diversos tamaños para adaptarse a cualquier grupo, y en muchos lugares. Las hay con piscina, jardín, en primera línea de playa o situadas en plena sierra, para que elijas las vacaciones que más te gusten. Solo necesitas entrar en https://tripkay.com/alquiler-villas/mallorca y elegir la que más te atraiga. Siempre y cuando esté disponible, así que date prisa si no quieres quedarte sin ella.

Visita una ciudad como París

Si lo que te gusta es más un destino internacional, pero no quieres irte demasiado lejos, París es perfecta para pasar unos días. No en vano es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, a los que viaja gente durante todo el año. Además, puedes encontrar vuelos a precios económicos si los buscas con tiempo, al igual que los alojamientos. Solo una advertencia: ten mucho cuidado si decides viajar allí, porque es probable que no quieras volver a casa. Ya le ha pasado a más de un viajero.

¿Más ideas?

Estos son solo algunos de los sitios que puedes encontrar para las próximas vacaciones de verano. Evidentemente hay muchos más, y si quieres encontrar viajes para jóvenes o descubrir nuevos destinos, la revista digital Huracán Joven te puede ser de gran ayuda. Podrás encontrar consejos para viajar barato, información relacionada con algún lugar en concreto y mucho más.

Sobre todo, no dejes pasar mucho tiempo, porque aunque no te lo creas el verano está al llegar.