Entrena tu inteligencia financiera

Te has quedado en el paro y tienes familia numerosa, has hecho una mala inversión y los gastos se están comiendo a los ingresos, las deudas se te acumulan… Ante éstas y otras muchas situaciones cotidianas se abren ante nuestros ojos dos caminos que tomar, el que tomemos definirá nuestra inteligencia financiera.

La inteligencia financiera, por definición, es esa parte de nuestras aptitudes que utilizamos para resolver problemas de dinero. El concepto se desprende de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, que sostiene que, así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencias o capacidades humanas.

No se es inteligente o estúpido, se puede ser inteligente para ciertas cosas y muy tonto para otras. En este mundo capitalista en el que vivimos (para bien o para mal) la capacidad para resolver problemas de dinero resulta muy útil.

La buena noticia es que como todas las capacidades humanas la relativa a la lógica-matemática, también se puede entrenar y con ello conseguir que nuestro cerebro funcione de manera óptima al enfrentarse a problemas de dinero.

Según Robert Kiyosaki, autor del best Seller Padre Rico Padre Pobre, el 95% de las personas no están realmente capacitadas para responder de forma eficiente ante un problema financiero, la mayoría tiene la sensación de que el mundo se viene abajo y responde en consecuencia.

Los grandes millonarios del mundo tienen la respuesta a esta situación y no es ningún secreto, la clave es tan sencilla como: el conocimiento da seguridad. Cuanta más información tengas acerca de tus opciones, mejor responderás ante una decisión complicada.

Esta premisa sirve tanto para inversiones multimillonarias como para las compras del día a día, que, a fin de cuentas, serán las responsables de que tus datos bancarios terminen en rojo o en verde cada mes.

Pero pasemos de la teoría al verdadero entrenamiento. Practica cada día estos 4 trucos y verás cómo tu forma de manejar el dinero dará un giro de 180 grados.

Investiga

Internet es nuestro gran aliado, si buscas con detenimiento encontrarás un millón de formas de cómo ahorrar dinero y optimizar el consumo: comparadores, buscadores de chollos, e incluso listados donde encontrar el número de teléfono gratuito de tus proveedores de servicio y más.

Lee mucho, en todas partes, hasta que encuentres un buen blog de finanzas que te genere confianza y con el que estar actualizado sobre las últimas tendencias.

Analiza tus gastos

Olvídate de las compras de impulso, si algo te enamora a primera vista, e incluso si debes hacer una compra imprevista, tómate tu tiempo para mirar precios, estudiar prestaciones y buscar promociones.

Piensa y medita bien si realmente lo necesitas, la mayoría de las cosas que compramos responden a la moda o a influencias de marketing.

Sé un cliente exigente

No te conformes con lo que te den tus proveedores, siempre pide más. Lee la letra pequeña de los contratos como recomienda El Rincón de Ika y piensa como puedes ganarle la partida a las empresas y los servicios que contratas. La fidelidad tiene un precio y no puedes desperdiciarlo.

Busca oportunidades

A veces un problema que supone un gran gasto de dinero puede convertirse en una oportunidad: por ejemplo, si tienes que cambiar de coche de forma ineludible y no entraba en tus planes y mucho menos en tu presupuesto, tómalo como una inversión, cómprate uno de 7 plazas y ofrécele servicio de transporte a un vecino.

Deja el miedo a un lado y ejercita tu mente, verás como de esa forma tu bolsillo saldrá ganando. En el proceso repite el mantra: el dinero es un aliado, no un problema. El dinero me trae oportunidades, no quebraderos de cabeza.