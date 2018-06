Arroz SOS se une a la lucha para un mundo mejor

Ahorra agua : Más de 2000 millones de personas no tienen acceso a agua, es importante no malgastarla y utilizar la cantidad justa para elaborar tus recetas.

No desperdicies energía : La mejor manera de no desperdiciar energía es seguir las recomendaciones de tiempos de cocción que aparecen en el paquete de arroz.

No desperdicies comida: Por mucha comida variada a la que podemos tener acceso, no es ningún motivo para despilfarrarla, existen muchas familias que no pueden disfrutar de un plato de comida al día.