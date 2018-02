Phil Lempert: "el gazpacho es el auténtico rey de la gastronomía española"

“This product is a HIT!”

“Imported from Spain and made with extra virgin olive oil this will be your go to. Made with 65% fresh tomatoes - I just love how they list all the ingredients by percentage of the recipe. Close your eyes and you'll think your sitting in Cordoba Spain!

Este es el video que Phil Lempert grabó con su valoracion del Gazpacho Andaluz.









I've never tasted a gazpacho that tastes this fresh. Just 63 calories, 4.5 grams of fat, and 3.4 grams of naturally occurring sugars”, fueron las palabras concretas de Lempert, quien resumió sus impresiones en este titular: “This product is a HIT!”.

Lempert valoró el gazpacho ArteOliva con una matrícula de honor: 94 puntos sobre un máximo de 100. ¿Cuáles son los parámetros que analizó? El sabor, que obtuvo 29 puntos sobre 30; valor de producto (29 sobre 30 puntos); nutrición, donde obtiene la máxima puntuación (30 sobre 30); ingredientes (15 sobre 15 puntos); proceso de elaboración, donde también obtiene la máxima puntuación (15 sobre 15); sostenibilidad (1 sobre 5).

También obtiene las mejores notas en aspecto visual (15 sobre 15) y el packaging (15 sobre 15).

ArteOliva elabora su gazpacho con ingredientes de primera calidad: tomate fresco, pimiento fresco, pepino, aceite de oliva virgen extra, pan, ajo, vinagre de jerez, agua y sal. La firma cordobesa elabora varios tipos de gazpacho en función de las preferencias de cada cliente (producto a medida).

Por ejemplo, disponen de un gazpacho Bio ArteOliva cuyos ingredientes proceden de agricultura ecológica certificada. Además, ArteOliva adquiere las materias primas solo a productores de proximidad.

Estos ingredientes son totalmente frescos y de calidad. Las hortalizas se reciben diariamente de la huerta y se transportan en camiones refrigeradores dentro de cajas de no más de 10kg para controlarlas de forma exhaustiva y recibirlas en perfectas condiciones y en estado óptimo de maduración.

El proceso de elaboración del gazpacho andaluz de ArteOliva se inicia con una absoluta limpieza de cada hortaliza. Se trituran las mismas junto al ajo y el pan formando una pasta que se conduce hasta una pasadora donde se separan las pieles y pepitas de la pulpa de los vegetales.

El siguiente paso es enviar este ‘puré’ triturado y tamizado por un circuito cerrado hasta el tanque de mezcla, donde se añade el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, la sal y el agua en las proporciones precisas, según la receta de gazpacho que se esté elaborando.

De cada 5.000 litros fabricados se extrae una muestra por el responsable del departamento que lo cata y analiza antes de validarlo. El aprobado se envía a un desaireador que elimina los aires ocluidos en la mezcla. El último paso es la conservación que es donde ArteOliva se diferencia de otros fabricantes, ya que garantiza al 100% la seguridad alimentaria y preserva absolutamente las características sensoriales del gazpacho como producto fresco y el mantenimiento de sus valores nutricionales y saludables.

El gazpacho es envasado mediante la tecnología más moderna, no para conseguir el mayor número de envases, sino para respetar las características sensoriales de un gazpacho elaborado en casa de forma artesanal. Se emplean diferentes formatos en sus envasadoras en aséptico, tanto en tetra-brik de 125 ml con pajita como en tetra-prisma de 500 y 1.000 ml con tapón a rosca y atmósfera inerte.

ArteOliva tiene muy en cuenta a todos sus consumidores y, por ello, elabora varias recetas de gazpacho como el ecológico, sin gluten, apto para celíacos y otros tipos específicos según las necesidades de los clientes.

La compañía cuenta con un potente departamento de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) lo que le permite elaborar productos a medida y con formulaciones cuantitativas y cualitativas distintas.

Pero ArteOliva no solo destaca por la excelencia de su gazpacho, cuenta con una gama de productos de alimentación elaborados que recuerdan a los mismos hechos de manera artesanal gracias al cuidado y al mimo que se emplea en su producción. Muchos de ellos están disponibles en la tienda Online de ArteOliva.

El aceite virgen extra de la compañía mantiene todas las cualidades organolépticas hasta la última gota, a la vez que no pierde su aroma, color y sabor. Produce, también, 4 variedades de salsas destinadas a la alimentación y salsas destinadas a la hostelería. Además de aceitunas rellenas de anchoa, salmorejo, tumaca, productos ecológicos, productos a medida… todos con la garantía de la calidad y el sabor.