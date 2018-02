Mini Cooper S E Countryman All4. Voltios con glamur

Manuel Reyes

Aunque la oferta de vehículos híbridos enchufables no es todavía muy numerosa, lo cierto es que su interés por ellos no cesa de crecer y cada vez es mayor el número de fabricantes que ofrecen esta tecnología en alguno de sus productos. Estos vehículos con autonomía eléctrica ampliada con respecto a los híbridos puros, gracias a su batería de mayor capacidad, constituyen una atractiva opción para aquellos usuarios que realizan a diario recorridos no muy largos, entre 20 y 40 kilómetros, puesto que pueden realizarlos en modo eléctrico, sin necesidad de utilizar el motor térmico. Al volver a casa todo se reduce a enchufar el coche para recargar la batería. Mini incluye en su catálogo un híbrido enchufable, el Cooper S E Countryman All4. El hecho de que el fabricante británico, propiedad del Grupo BMW, se decantarse por el Countryman a la hora de ofrecer la tecnología híbrida enchufable tiene su razón de ser en que este todocamino o SUV es el modelo más grande de todos los que componen la familia Mini, ofreciendo el espacio necesario tanto para la batería como para el motor eléctrico.

Bajo el capó del Countryman híbrido enchufable se ubica un motor de gasolina de 3 cilindros en línea con 1,5 litros de cilindrada que desarrolla 136 CV. Lleva acoplada una caja de cambios automática de convertidor de par de 6 velocidades que pasa el movimiento a las ruedas delanteras. En la parte posterior, bajo los asientos traseros, va instalada una batería de iones de litio de 7,6 kWh de capacidad. También esta zona del vehículo acoge un motor eléctrico de 88 CV de potencia, encargado de la propulsión del eje posterior. Lleva unos engranajes que permiten el movimiento hacia delante o hacia atrás del tren trasero. La potencia conjunta del propulsor de gasolina y del electromotor asciende a 224 CV.

Esta factoría híbrida funciona en paralelo, es decir, ambos motores pueden funcionar conjuntamente o bien por separado. Todo dependerá de la carga de la batería, de la presión que se ejerza sobre el acelerador, del programa de conducción seleccionado y de las condiciones de adherencia. No hay conexión mecánica entre el tren delantero y el posterior, mientras el sistema de tracción integral es a tiempo parcial, pues no siempre funcionan a la vez los dos propulsores. Asimismo hay que apuntar que el motor eléctrico se desconecta a partir de 135 km/h, transformándose el vehículo en un tracción delantera movido exclusivamente por el tricilíndrico de gasolina (136 CV). Un aspecto que tienen que considerar aquéllos a los que la velocidad máxima del Cooper S E Countryman, cifrada en 198 km/h, les pueda parecer baja en relación a su potencia (224 CV). Sin embargo saca pecho en el apartado de aceleración, empleando tan solo 6,8 s para pasar de 0 a 100 km/h.

El hecho de colocar la batería bajo los asientos traseros propicia que estos vayan elevados 3 cm, por lo que sus ocupantes gozan de una mejor visión. Como contrapartida, no hay posibilidad de regulación longitudinal para la banqueta. Por otro lado tanto la batería como el motor eléctrico roban espacio al maletero, que pasa de 450 l a 405 l. En la misma línea, el tanque de combustible ve reducida su capacidad 15 l con respecto al resto de versiones del Countryman, ofreciendo ahora 36 l. Pequeños inconvenientes, perfectamente asumibles, que no empañan para nada las ventajas de este Countryman híbrido, que además se perfila como un modelo muy exclusivo, pues tanto por su enfoque de vehículo de lujo como por potencia no tiene rivales directos. De cara a la agilidad, una característica muy de la marca Mini, sorprende positivamente. No tiene ni el comportamiento ni el tacto de conducción del Mini clásico, es mucho más voluminoso y pesado (pesa en vacío 1.735 kg). Pero aún así impresiona la agilidad que muestra en carretera, encontrándose muy a gusto rodando deprisa en zonas con abundantes curvas. Aunque los 224 CV tengan que decir algo a este respecto, lo cierto es que el chasis está muy bien calibrado.

Como buen híbrido, juega su baza magistralmente en los trayectos urbanos, donde vence claramente a los diésel. Por ello se perfila como una buena opción para quienes realicen muchos kilómetros en ciudad, teniendo en cuenta, además, que por su etiqueta 0 emisiones no tiene restringida la circulación cuando se activa el protocolo por alta contaminación. Aunque las comparaciones sean odiosas, se puede comparar perfectamente con su hermano diésel, el Cooper S D Countryman All4 de 190 CV. Ambos cuestan lo mismo, 38.200 euros, y tienen unas prestaciones similares. Sin embargo, el Cooper S E Countryman All4 tiene un consumo medio homologado de 2,1 l/100 km, mientras el consumo medio homologado del Cooper S D Countryman All4 es de 4,9 l/100 km (5,4 l/100 km en ciclo urbano). En ciudad la ventaja del híbrido es incuestionable, se regenera energía para cargar la batería y se circula mucho tiempo en modo eléctrico. A la hora de afrontar recorridos interurbanos, la economía de uso del híbrido será muy sensible con la presión que se ejerza sobre el acelerador. No hay que olvidar que se lleva un motor de gasolina y que si se practica una conducción animada entrará en funcionamiento el motor eléctrico para apoyar al térmico. Aquéllos usuarios que hagan muchos kilómetros por carretera y autovía, encontrarán una tentación más que razonable en la variante diésel.

Hasta 42 km puede recorrer en modo eléctrico, el Mini Cooper S E Countryman All4. Si bien en la práctica se puede afirmar que está en torno a los 30 km reales. La batería, de 7,6 kWh, se puede recargar en 2 horas y 15 minutos mediante un cargador Wallbox o en 3 horas y 15 minutos si se recurre una toma doméstica. Mediante el botón e-Drive, situado en la consola central, se tiene acceso a los modos de conducción disponibles para gestionar el funcionamiento del sistema híbrido. En modo Auto e-Drive se gestiona automáticamente el funcionamiento del sistema, encomendándose la propulsión al motor eléctrico hasta 80 km/h. El motor térmico arranca por encima de esta velocidad, ante solicitaciones del acelerador o por encontrarse la batería por debajo del 7% de su capacidad. Al seleccionar Max e-Drive se fuerza a consumir la energía eléctrica almacenada para circular en modo eléctrico hasta 125 km/h y recorrer un máximo de 42 km. Si se acelera más se pone en marcha la mecánica de gasolina. Por último, el modo Save Battery conserva la carga de la batería para cuando se considere oportuno hacer uso de la misma, siendo el motor térmico el encargado de mantener la carga al 90%, con el consiguiente gasto de combustible.

A nivel de diseño este Mini híbrido se distingue por pequeños detalles en color amarillo: tapa de la toma de corriente, molduras con el logo “S” o insignia “E” en el portón trasero. Su equipamiento de serie incluye elementos como, las llantas de 17 pulgadas, el navegador con pantalla multimedia de 6,5 pulgadas, el volante deportivo de tres radios o los asientos deportivos. Asimismo incorpora de serie faros de Led para todas las funciones y programador de velocidad activo.