Food Styling: cuando a través de tus ojos, tu boca se hace agua

La importancia del estilismo en la gastronomía comenzó a dar sus primeros pasos en la era de la Industrialización allí por el año 1801, ya que antes los libros de cocina no tenían grandes ilustraciones en sus recetas.

Es en la actualidad donde este concepto se ha ido renovando y se ha hecho cada vez más conocido gracias a su difusión en los medios de comunicación. La vida moderna demanda el consumo visual y lo cierto es que un plato tendrá mayor éxito si se vende de esa manera.

Hoy en día, el Food Styling es todo un arte que tiene como objetivo capturar imágenes de platos, comidas y alimentos mediante vídeos o fotografías de la manera más atractiva posible. A través de Internet y de las redes sociales, en especial de aplicaciones como Pinterest e Instagram. Una foto tiene un alcance instantáneo y hasta en ocasiones de una repercusión impredecible y pudiendo dirigirse a un público diverso en cuestión de segundos.

El gran reto del Food Styling: fusionar los alimentos con la fotografía

Según diversos estudios, ver comida apetitosa hace que automáticamente se produzca un aumento de Grelina, la “hormona del hambre”. El Styling gastronómico juega con eso y busca que la imagen de cada alimento sea tan perfecta, que logre conquistar nuestros sentidos tan solo con la mirada.

Pero captar el interés del comensal y abrir su apetito solamente a través de los ojos, no es una tarea fácil. Es un trabajo donde se aplica una gran variedad de técnicas y trucos para lograr que en cada foto la comida se vea hermosa y apetitosa a la vez. Se usan tijeras, flores, telas, lacas, palillos, ceras, brillos y colorantes y un kit de herramientas necesarias para que genere el mayor impacto visual posible. El Food Styling conlleva una serie de técnicas.

A la hora de hacer vídeos o fotografías, tener una buena iluminación es clave, lo ideal es hacer la captura cerca de una ventana que aporte luz natural y usando platos pequeños, preferiblemente de color blanco. Se debe conquistar el paladar a través de imágenes y métodos de publicidad sugerentes, es por ello que se debe cuidar cada detalle. El resultado del Food Styling debe ser una fotografía elegante, donde los alimentos seduzcan los ojos con su brillo, color y sus buenas texturas.

Es necesario que la imagen transmita frescura. Su entorno, base y fondo forman parte del atractivo a conseguir. Se trata de creatividad y diseño, para lo que no falta la puesta en práctica de trucos varios como por ejemplo: antioxidantes para que la comida no se ponga marrón, espesantes, etc. Y todo esto sin que nada parezca artificial teniendo siempre en cuenta aquello que quieres decir a través del plato fotografiado.

El Food Styling es tendencia y seguirá en expansión

Los profesionales que se dedican a este trabajo, los denominados Food Stylists están capacitados para tomar las mejores fotografías y vídeos, y además trabajar en conjunto con chefs, asistentes y editores publicitarios. En la publicidad y el sector editorial pueden encontrar una gran oportunidad laboral, encargándose por ejemplo del aspecto visual de los libros de cocina.

Estos profesionales también pueden optar por enfocarse solamente a preparar los platos de la forma más atractiva e irresistible, para que posteriormente un fotógrafo capture las imágenes que terminarán siendo vistas por el público consumidor.

Otra tendencia en auge es la difusión a través de las redes sociales. Cada vez son más los Influencers del Food Styling que encuentran en ellas una alternativa para compartir sus fotografías y han logrado tener tantos seguidores que les ha generando alguna suma de dinero. Además, muchas marcas se han interesado en trabajar con ellos debido a su popularidad.

Formación idónea para conseguir los mejores resultados

En España existen escuelas donde se pueden capacitar profesionales en Food Styling, dotándolos con innovadoras herramientas y recursos para elaborar platos que entreguen la mejor imagen frente a la cámara.

El máster en dirección de arte de Barreira Arte y Diseño es una de las posibilidades que tienes para formarte como Food Stylist. Con esta opción desarrollarás un amplio conocimiento del lenguaje audiovisual. Una llave que, sin dudas, abrirá muchas puertas a las personas interesadas en perfeccionarse y aprovechar todas las ventajas que ofrece el Food Styling.

Y no lo olvides, en la comida se conquista entrando por los ojos.