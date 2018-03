Entre el 10% y el 15% de los pacientes que solicitan una consulta médica no se presenta a la cita

Todavía son muchas las personas que dejan de acudir a una cita médica solicitada por diversas caudas, lo que genera importantes pérdidas para las clínicas además de eliminar la posibilidad de atender a pacientes que realmente lo necesitan. Según los últimos estudios, entre el 10% y el 15% del total de pacientes que solicitan una cita, no acude, y de esa cifra, hasta el 50% no avisa de la ausencia.

Las consecuencias de no presentarse a las citas son muy numerosas tanto para la clínica, como para el equipo médico, como para los propios pacientes, puesto que se genera una espiral de lo que parece ineficacia del sistema de salud y se descontrolan las agendas. Algunos especialistas incluso aseguran que, al notificar a los pacientes de la situación, reciben desplantes como el bloqueo de la llamada.

¿Por qué faltan los pacientes sus citas?

En proporción, siempre habrá pacientes que decidan no acudir a la cita por diversas causas, la gran mayoría sin justificación. La causa más habitual es tan simple como que el paciente se olvida de ella, especialmente si la cita se dio con mucha antelación, aunque también ocurre con citas dadas a una semana vista.

Algunos pacientes pueden optar por dejar pasar su cita si para entonces ya se encuentran mejor y creen que no es necesaria. En estos casos, es más habitual que el propio paciente avise, aunque también puede no hacerlo por dejadez o porque considere que no es necesario. Otra opción es que surja un imprevisto que le impida acudir, un supuesto más en el que no habrá explicaciones de ningún tipo.

Cómo conseguir que todos los pacientes asistan a sus citas médicas

Conseguir que todos los pacientes asistan a sus citas o que al menos avisen si no pueden hacerlo, empieza por la propia concienciación ciudadana de ayudar al prójimo. Sin embargo, existen medios para facilitar este proceso, porque es más probable que los usuarios actúen en consecuencia cuando se les ofrecen las herramientas adecuadas.

El camino para mejorar la comunicación entre la clínica y el paciente comienza en un software médico para gestión de clínicas moderno y de calidad, como Clinic Cloud, que además ofrece multitud de ventajas para clínicas de todo tipo. Esta herramienta permite a los pacientes gestionar sus citas online, sin necesidad de llamar a la consulta o visitarla previamente.

Con este método de gestión podrán solicitar citas y también cancelarlas sin esfuerzo y rápidamente, por lo que será mucho más fácil controlar la agenda y que los pacientes avisen si no pretenden acudir. Además, desde el propio software es posible enviar recordatorios por diferentes vías a los pacientes, evitando así que puedan olvidarse de su cita y mejorando también la efectividad del sistema.

Las clínicas que dispongan de Clinic Cloud como herramienta para gestionar su empresa, tendrán además toda la información en la nube, facilitando el trabajo diario desde cualquier lugar y en cualquier momento, necesitando únicamente un dispositivo conectado a internet para trabajar. Este sistema permite acceder a las historias médicas de los pacientes de inmediato, además de controlar la agenda de citas y tener cualquier dato a mano relativo a la clínica. Una herramienta muy a tener en cuenta para evitar todos esos problemas que empeoran la imagen de la clínica y que afectan también al personal sanitario, como la ausencia de los pacientes en sus propias citas.