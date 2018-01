¿Qué papel juegan las palabras en tu carrera profesional?

Con el objetivo de hacer los profesionales

más exitosos y productivos, LinkedIn, la red profesional online

más grande del mundo, ha desvelado por séptimo año consecutivo las

palabras más utilizadas en los perfiles de los usuarios. De acuerdo con

el estudio, que coincide con la semana en la que históricamente se

registra más actividad en la actualización de perfiles de LinkedIn, la

palabra "exitoso" desaparece del "top 15" de términos más utilizados

por primera vez desde 2015 y "cualificado" entra en el ranking global,

situándose entre los cinco primeros términos más utilizados en

España y mostrando una tendencia a señalar más las habilidades que

las propias fortalezas.



En un momento del año en el que los usuarios suelen reflexionar sobre

su carrera profesional y los reclutadores están acudiendo a LinkedIn

para dar con el mejor talento, describirse con las palabras adecuadas

resulta fundamental para destacar entre millones de candidatos. En

general, además de la visibilidad que están cobrando las habilidades

en los perfiles de los usuarios, destaca el incremento en el uso de la

palabra "liderazgo" en los últimos años, que encabezó el ranking

global en 2015 y se ha mantenido entre los cinco primeros puestos desde

entonces; así como la necesidad de los usuarios de justificar su

experiencia mediante el uso de términos como "especializado", que

repite en el primer puesto del ranking tanto a nivel mundial como en

España.



Para analizar con profundidad qué representa este listado de palabras y

cómo los profesionales pueden sacar provecho de los datos, LinkedIn ha

colaborado con Eva Snijders, experta en Storytelling y directora de

la consultora de negocio, marketing y comunicación GENETIKOMM, y ha

obtenido algunos inputs y consejos de utilidad para los usuarios:



* Snijders nos recuerda que en cualquier área de comunicación

existen ciertas tendencias en las palabras que utilizamos. Las palabras

tienen una "vida útil" y pasados un punto álgido se desgastan y

pierden significado. Por lo tanto, los profesionales que quieran

destacar no solo deben tratar de emplear sinónimos, sino también

atreverse a mostrar lo que les hacen únicos. "Además de presentarnos

como el candidato más apto para el puesto, debemos demostrar que

nuestra forma de ser encaja en la cultura de la organización."



* Los términos que aparecen en el ranking de palabras más utilizadas

son transversales a todos los sectores. Según la especialista, para

elaborar un perfil hay que hacerlo teniendo en cuenta nuestro público

objetivo. Un reclutador, por ejemplo, no usará keywords genéricos para

su búsqueda, Snijders recomienda "buscar un equilibrio entre aquellas

palabras clave que encajen con la descripción del trabajo ideal de cada

uno y conceptos que reflejen nuestro estilo personal y único. En este

sentido, sugiere crear un _mood board_ que recoja aquellos sonidos,

sabores, olores, colores, sensaciones e imágenes que nos identifiquen y

usarlos para enriquecer el lenguaje".



* En esta línea, Snijders afirma que lo que más tiene en cuenta

cuando busca profesionales para un proyecto es su perfil motivacional y

su personalidad. Por ello, además de aplicar los consejos anteriores,

esta profesional de la comunicación señala que es aconsejable incluir

una breve anécdota que describa un momento decisivo o una lección

aprendida que deje entrever en qué creemos: "hay que hacer brillar los

valores".



Raúl Suárez, Responsable de Desarrollo de Negocio Corporativo en

LinkedIn España, afirma que: "para muchos, un trabajo ya no es para

toda la vida; buscamos seguir adelante continuamente, superarnos y

encaminarnos hacia mejores oportunidades. Esto resulta en un lenguaje de

optimización, con profesionales esforzándose para mejorar sus

habilidades de acuerdo con sus nuevos retos y resaltando esta

información en sus perfiles. Asimismo, sabiendo que los reclutadores

están usando palabras clave para identificar los candidatos ideales,

animamos a los usuarios de LinkedIn a revisar los conceptos que utilizan

para describirse de la forma que más los represente y así, ayudarles

en el salto a su empleo soñado".



Para ayudar a los usuarios a mejorar sus perfiles, LinkedIn comparte los

siguientes consejos:



* ENORGULLÉCETE DE TU PRESENCIA ONLINE. Ayuda a tu empleador ideal a

encontrarte en LinkedIn asegurándote de que tu perfil está completo y

que crea la mejor impresión de ti, empezando por el lenguaje que

utilices. Si te consideras un "especialista", ¿por qué no mostrarlo

adaptando tu perfil en consecuencia? Crea un listado de competencias

relevantes que hayas acumulado a lo largo de tu experiencia profesional.





* MUESTRA CARÁCTER. Si bien las palabras que elijes dicen mucho de tu

personalidad, también es importante conseguir un tono profesional; ser

asertivos y directos al hablar de los logros. De todas formas, ¡no

tengas miedo de añadir un toque personal a tu descripción, ya que es

una gran forma de mostrar tu carácter y diferenciarte!



* NO DEJES QUE LAS PALABRAS HAGAN TODO EL TRABAJO. En lugar de decir

que eres "creativo", ¿por qué no mostrarlo incluyendo presentaciones,

vídeos, trabajos de diseño y proyectos de los que estés orgulloso?

Recuerda que, en un escenario con millones de candidatos potenciales,

tienes entre cinco y diez segundos para impresionar a un potencial

empleador.



* SÉ ACTIVO. Encontrar oportunidades no solo depende de lo que

muestres en un tu perfil, sino de la proactividad con la que te muevas

en la red profesional. Sigue a organizaciones que te inspiren o en las

que te encantaría trabajar, haz nuevas conexiones, únete a grupos o

participa en debates. Esto mantendrá tu perfil activo.



* EXPRESA TU OPINIÓN. Si te consideras "experto" en un tema, ¿por

qué no manifestarlo a través de una publicación en LinkedIn? Al

expresar tu opinión demuestras a los reclutadores que estás al día de

las últimas novedades en tu sector.