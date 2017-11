El abogado de Bárcenas seguirá… mientras el cliente se mantenga callado

Circulaba en el entorno jurídico el rumor de que Joaquín Ruiz de Infante, el cuarto abogado de Luis Bárcenas desde que fue imputado en el caso Gürtel, iba a abandonar a su cliente una vez terminara el juicio de la primera época de la trama, previsto para dentro de pocas semanas. ¿El motivo? El desgaste del letrado por la complejidad del litigio, que le ha robado horas de sueño y le ha acarreado no pocas preocupaciones: ha tenido que aportar pruebas de que su cliente no es ‘Luis el cabrón’, que no cobró de la caja b del PP o que no eludió el pago de impuestos. Por otro lado, Bárcenas tampoco se lo ha puesto fácil a sus letrados: las exclusivas que concedió a los medios le han hecho perder los tres anteriores a Ruiz de Infante. De hecho, éste amenazó seriamente al extesorero con dejar de defenderle si hablaba con la prensa y daba datos del proceso. Por el momento, Bárcenas ha cumplido su palabra. Así que Ruiz de Infante también lo hará: ha comunicado a sus allegados que seguirá con la defensa del ex tesorero en el segundo juicio de la Gürtel. Eso sí: mientras su cliente permanezca callado y se mantenga alejado de los medios de comunicación.