Todos presionaron a Dolors Montserrat

Dolors Montserrat fue una de las asistentes a la comida de ex ministros que Pablo Casado celebró este viernes, a 24 horas de comenzar el congreso extraordinario del PP. En la mesa se sentaron también María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina y José Manuel Soria. Todos ellos habían anunciado públicamente su apoyo al candidato... menos la propia Montserrat. Cargos del PP de Cataluña, muy próximos, sabían que estaba “dudando”: “Dio su apoyo a Cospedal y fue su portavoz durante la campaña, pero Pablo Casado no le convence”. Esas dudas, y el posterior anuncio de Alicia Sánchez-Camacho próxima a Cospedal, dando su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría, puso nerviosas a ambas candidaturas, que tuvieron reacciones parecidas. Montserrat ha recibido presiones desde “ambos lados”. “Soraya quería que repitiese la maniobra de Alicia, mientras Cospedal y Casado han estado toda la semana pidiéndole que se pronunciara a su favor ya”. Finalmente, se ha hecho “la foto” del apoyo a Casado, acudiendo a la comida de ex ministros, pero lo cierto es que de su boca, hasta este viernes no había salido respaldo alguno al candidato.