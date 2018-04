Los entresijos de la Junta General de Accionistas de Prisa

Este miércoles se ha celebrado en el Palacio de Cibeles la Junta General Ordinaria de Accionistas del grupo Prisa. Había cierta expectación ante el nuevo escenario (antes la cita tenía lugar en el Teatro Real) y los nuevos consejeros de la era ‘post Cebrián’.

En la mesa presidencial, en primera fila, se encontraban –en este orden, de izquierda a derecha- Javier Monzón, presidente no ejecutivo; Manuel Mirat, consejero delegado; Manuel Polanco, presidente no ejecutivo; y Joseph Oughourlian, dueño de Amber Capital. En frente del principal accionista del grupo, que luchó por renovar el consejo, en el patio de butacas, estaba Juan Luis Cebrián. El ex presidente observaba con atención la escena. Esta vez, como un mero espectador.

Según ha podido saber El Chivato, en el encuentro se ha respirado cierta tensión entre los hombres fuertes de Prisa. Cebrián no ha saludado al actual presidente de la compañía Manuel Polanco, ni siquiera le ha dirigido la mirada, a pesar de que éste ha agradecido en su discurso la labor realizada durante estos años por el fundador de El País.

Con quien parece ser que el ex presidente sí tiene buena relación es con “el consejero catarí” Khalid Thani Abdullah Al Thani. Por cierto, también estaba sentado en primera línea. Nada más finalizar el acto, Juan Luis Cebrián se acercó al magnate con quien mantuvo una extensa conversación.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención a los asistentes ha sido la cantidad de asientos vacíos en la sala. De un total de 234 butacas solo estaban ocupadas algo más de la mitad. Tampoco ha habido preguntas por parte de los accionistas, un hecho que contrasta con el agitador ambiente que se generaba en años anteriores en las juntas presididas por Cebrián. Solo una persona quiso realizar una pregunta pero no se le concedió la palabra por haber llegado cinco minutos tarde.