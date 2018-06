Bauzá perfila con Alberto Fabra una candidatura de ex presidentes del PP

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el ex dirigente autonómico lleva preparando una candidatura propia, alternativa a la que puedan presentar Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamária y María Dolres de Cospedal, desde finales de la semana pasada. Una vez confirmada la marcha de Rajoy, explican altos cargos del PP, “se puso en marcha”.

Bauzá, de hecho, fue contactado por José Luis Bayo, ex presidente de Nuevas Generaciones de la Comunidad Valenciana, para que se integrara en la candidatura de los militantes que él mismo estaba impulsando. No obstante, el balear lo descartó, admitiendo además que estaba preparando su propio proyecto alternativo.

Cuenta con la colaboración de Fabra

Ya entonces, Bauzá había comentado con otros compañeros de partido sus intenciones. Entre otros, señalan las fuentes consultadas, el ex dirigente regional ha hablado, “largo y tendido”, con Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana desde junio de 2011 a juni0 de 2015.

Ambos, recuerdan desde el PP, son senadores y, además, comparten “criterios” sobre cómo debería funcionar el partido en esta nueva etapa, tras la salida de Mariano Rajoy de la presidencia. Los dos, aseguran sus propios compañeros, apuestan por un Partido Popular “más político e ideológico”, que deje atrás al perfil técnico de los últimos años.

En concreto, Bauzá y Fabra apuestan por que el PP se “rearme ideológicamente”, dejando claro el posicionamiento del partido en cuestiones “olvidadas” como el modelo territorial de España, la defensa de la familia, y la memoria histórica.

Además, consideran que el partido ha adoptado, en política económica, posicionamientos más próximos al socialismo que a la propia historia del PP y, por ese motivo, consideran imprescindible volver al “liberalismo económico tradicional” que siempre han defendido los populares.

Hacia una candidatura de ex presidentes

Las fuentes consultadas por ECD explican que Bauzà ha contado en todo momento con Alberto Fabra para construir su propia candidatura a la presidencia del PP: “Tiene contactos importantes a nivel interno y está logrando apoyos para José Ramón”.

El ex presidente valenciano, no obstante, aún duda si formar parte del equipo del balear o apoyarle desde fuera: “Le gusta el proyecto, pero de momento prefiere mantenerse al margen”. Una actitud que, no obstante, puede cambiar en los próximos días, debido a la insistencia de Bauzá para que forme parte de su candidatura.

El ex dirigente autonómico, de hecho, busca una “candidatura de ex presidentes” regionales, con el objetivo de dar sensación de fuerza ante la candidatura oficialista de Feijóo, con el respaldo de la actual ejecutiva nacional: “Sabe que ofrece algo diferente y cree que, si logra apoyos importantes, puede llegar, al menos, a la votación del congreso”.