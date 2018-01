ERC bloquea la reforma que permitiría la investidura de Puigdemont desde Bruselas

El Gobierno constata que los republicanos no quieren que el ex president repita

Rechaza cambiar el reglamento del Parlament para aplicar el voto telemático. Las negociaciones para la formación de la Mesa también están paralizadas

Esquerra Republicana no se lo está poniendo nada fácil a Puigdemont. El ex president pretendía ser investido desde Bruselas a través del voto telemático, un sistema que no se usa aún en el Parlament y que, por tanto, precisaba de una reforma del reglamento de la Cámara para poder emplearse. Los de Junqueras, sin embargo, han rechazado el proyecto.