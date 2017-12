Elecciones en Cataluña: Después del 155 Puigdemont seguirá siendo presidente

Desaparece la posibilidad de una segunda vuelta

Ciudadanos gana con claridad pero no podrá gobernar, el PP se hunde y PSC y los Comunes no serán relevantes

Ciudadanos ha ganado las elecciones autonómicas en Cataluña, con el voto de más de un millón de catalanes, en lo que ha sido una jornada histórica: por primera vez un partido no nacionalista ha resultado vencedor en los comicios regionales. Sin embargo, no podrá gobernar. Los 37 escaños conseguidos no son suficientes para formar una mayoría constitucionalista junto a PSC y PP.