El Gobierno prepara un nuevo impuesto para financiar las pensiones

El objetivo es evitar más créditos de Estado

Moncloa se inspira en una tasa finalista que se lleva aplicando en Francia desde hace cinco años

Tal y como pasó en verano, la extra de Navidad para los jubilados volverá a sufragarse con un nuevo préstamo para no dejar a cero la hucha de las pensiones. Así lo confirmó ayer el Gobierno, que ya lleva un año recurriendo a créditos de Estado para mantener vivo el Fondo de Reserva. Rajoy, no obstante, empieza a asimilar que ese recurso no es la solución a un problema estructural.