El ex president no quiere regresar a España para no ser detenido

Jordi Turull se acoge a una ley de Montilla para defender una investidura de Puigdemont desde Bruselas

Señala que la norma que regula la Presidencia de la Generalitat admite las medidas telemáticas para que el Govern cumpla sus funciones

El independentismo catalán se debate estos días entre o bien forzar un intento de investidura telemática de Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña, o bien aceptar que la legislación no lo permite y que tienen que buscar a otro candidato.