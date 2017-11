Junqueras diseña un Govern para dirigir Cataluña sin ser president

Se inclina por crear un equipo de perfil técnico

Será él, y no Marta Rovira, quien elija a los consellers. Da por seguro que, aunque ahora quede en libertad, tendrá que volver a la cárcel

Oriol Junqueras es, al menos sobre el papel, el candidato de ERC a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. El ex vicepresidente de la Generalitat es el cabeza de lista de Esquerra para esos comicios y en el partido se prepara una campaña en torno a su figura. No obstante, el líder republicano asume que él no podrá estar al frente del Govern por su difícil futuro judicial.