Marta Rovira se une a Anna Gabriel y se fuga a Suiza

Los independentistas convocan protestas contra el juez Llarena

La Fiscalía ha solicitado al juez que active la orden de detención contra la dirigente de ERC

La dirigente de ERC Marta Rovira no sólo no ha comparecido esta mañana en el Supremo, citada por el juez, sino que ha asegurado en una carta que se marcha de España “emprendiendo el duro camino del exilio”. Quien se postulara a presidir la Generalitat ha decidido fugarse a Suiza, donde también permanece la ex diputada de la CUP Anna Gabriel.