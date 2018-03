Niegan el permiso para la concentración en Valencia a favor del Estado de Derecho en Cataluña

“Estamos perplejos y muy preocupados ante esta decisión de la Delegación del Gobierno en Valencia, negándonos a expresar nuestro apoyo a quienes están dando la cara ante el independentismo catalán, de modo especial al juez Llarena”, han manifestado fuentes de “Defenem Valencia” a El Confidencial Digital.

“Además, nos informan de que hay manifestaciones de signo contrario, que pidieron permiso con anterioridad, y cuyo recorrido está cercano al lugar solicitado por nosotros, con lo que el informe de la Policía Local ve riesgo de incidentes y ve oportuno negarnos el permiso a nosotros, que defendemos el orden constitucional”, expresan desde la asociación valenciana.

“Al pedir explicaciones de por qué se autorizan manifestaciones que defienden a delincuentes encarcelados y no se autoriza la concentración a favor de quienes sufren acoso y agresiones por defender la ley, no hemos recibido más explicaciones, pero que se autorice a secesionistas y no se autorice a demócratas nos parece inadmisible”, subrayan dichas fuentes.

“Interpondremos recurso ante el juzgado por semejante decisión de la Delegación del Gobierno, pero de momento queda suspendida la concentración, que esperamos pueda celebrarse”, afirman desde “Defenem Valencia”.

“Defenem Valencia”, tal y como informó ECD el pasado 27 de marzo, había solicitado permiso el 26 de marzo, para una concentración en la plaza Alfonso el Magnánimo, junto a la estatua de Jaime I, en Valencia, el sábado 21 de abril, desde las 18:00 hasta las 21:00.

Por su parte, la entidad catalanista Acció Cultural del País Valencià (ACPV) sí tiene permiso para la “Manifestación homenaje a todas las víctimas de la intolerancia”, en la plaza San Agustín, a las 18:00.