El PP redobla la presión sobre Ciudadanos y le exige que intente formar gobierno en Cataluña

La ejecutiva, de hecho, ha decidido dar un paso más en esa estrategia y enviar a representantes de la dirección a diferentes medios de comunicación a repetir este mensaje. Este miércoles, tanto Fernando Martínez Maíllo en Telecinco, como Javier Maroto en Onda Cero, han reclamado a Ciudadanos que presente candidatura en la sesión de investidura en el Parlament.

Maíllo, en el Programa de Ana Rosa

El coordinador general del PP acudió por la mañana a El Programa de Ana Rosa. En el transcurso de la entrevista, Maíllo se ha mostrado convencido de que en estos momentos “no se puede defraudar al conjunto de los electores constitucionalistas y no se puede sumar más frustración a la propia frustración de no haber conseguido mayoría de diputados”.

En ese sentido, y en referencia a Ciudadanos, se ha preguntado “¿Qué sentido tiene dejar esta iniciativa a los independentistas?”, para recordar a continuación que uno de los candidatos a la Presidencia de la Generalitat en Bruselas está “pendiente de venir o no venir”, personas que forman parte de una candidatura están actualmente en prisión.

Por ello, ha animado a construir una alternativa desde el constitucionalismo, “que sería una manera fantástica de ver dónde está cada uno”. “Si existe esa posibilidad de construir una alternativa constitucionalista, por qué tenemos que esperar cuando hemos ganado y somos mayoría de votos en Cataluña”, ha añadido.

Maroto, en Más de Uno

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, por su parte, ha aprovechado su entrevista en Onda Cero para pedir a Inés Arrimadas que “tome la iniciativa y mueva ficha” para formar gobierno en Cataluña. “No porque lo pida el PP, sino porque seguramente muchos personas que han votado a Arrimadas querrán ver en qué queda todo esto y se preguntarán cómo puede ser que quien gana las elecciones se quede en casa”, ha dicho.

Se ha preguntado si “la señora Arrimadas tiene absoluto conocimiento y certeza de que los diputados que están en prisión van a poder votar en la sesión de investidura”; y “la percepción absoluta y clara de que los diputados que están fugados en Bélgica van a poder estar en la sesión de investidura” para concluir, de forma tajante: “Yo no lo sé”. Además, ha añadido que “lo que sí sé es lo que Ciudadanos pedía en otras ocasiones a quien ganaba las elecciones”.

Sobre la futura composición de la Mesa del Parlament, Maroto ha instado a la dirigente de C´s a formar parte de esa votación porque “hay que luchar las cosas” como ella misma ya hizo cuando se aprobó la Ley de Transitoriedad.

Además ha recordado cómo “habiendo una mayoría de izquierdas y negociando hasta el último minuto” se votó que Ana Pastor presidiera el Congreso de los Diputados o cómo Rajoy consiguió que el no es no del Partido Socialista y el no, de Ciudadanos, acabara siendo un sí de Ciudadanos y una abstención del PSOE. “