El PSOE prepara un cartel para Madrid con Narbona a la Comunidad y Gabilondo al Ayuntamiento

Según explican a El Confidencial Digital fuentes de la ejecutiva federal del PSOE, y bien relacionadas con la nueva dirección del partido en Madrid, Sánchez quiere, “sí o sí” a Cristina Narbona en Madrid. Por ese motivo, “hará todos los esfuerzos posibles” para que finalmente concurra en los comicios de 2019.

El secretario general, en ese sentido, podría lograr su objetivo si ofrece a la presidenta del PSOE ser cabeza de lista para la Comunidad en vez de para el Ayuntamiento. Narbona, aseguran desde su entorno, “prefiere concurrir en las autonómicas que en las municipales” porque “cree que se sentiría más cómoda en la Asamblea y, además, tiene más opciones de éxito”.

“Si PSOE y Podemos suman más que PP y C´s...”

En ese sentido, las fuentes consultadas por ECD aseguran que Narbona no descarta, en absoluto, poder convertirse en presidenta de la Comunidad de Madrid si finalmente es la candidata. Así, desde Ferraz recuerdan que en 2015 “estuvimos a un escaño” de que la suma de PP y Ciudadanos no diese mayoría, y “ahora hemos crecido para tener aspiraciones mayores”.

La presidenta del PSOE es consciente de que Ciufuentes, al frente del Gobierno regional, ha sufrido un importante desgaste y que Ignacio Aguado como candidato de Ciudadanos “no moviliza”. Podemos, por contra, “subirá con Íñigo Errejón al frente” y el PSOE “está subiendo”.

Por tanto, “es posible que la suma de los partidos de izquierda se imponga a la de los partidos de derecha”.

Confiada en ese escenario, Cristina Narbona no ha descartado, ni mucho menos, su candidatura a la Comunidad de Madrid. Desde Ferraz admiten que es “una posibilidad abierta”, que se planteará formalmenta a lo largo del próximo año. El primer paso, no obstante, ya se dio la semana pasada, cuando la presidenta del PSOE anunció que no aspiraría al Ayuntamiento.

Gabilondo, dispuesto a un “cambio de cromos”

Esa candidatura de Cristina Narbona a la Comunidad de Madrid tendría, en todo caso, consecuencias para Ángel Gabilondo, cabeza de lista en 2015 y actual jefe de la oposición en la Asamblea.

El ex ministro de Educación, que aceptó hace dos años la candidatura a las autonómicas como un “acto de servicio al partido”, ha dejado caer en varias ocasiones que no le importaría “repetir” en los próximos comicios, aunque siempre ha matizado que estaría donde le situara la actual dirección del PSOE.

Así las cosas, en Ferraz asumen que Gabilondo estaría “dispuesto” a protagonizar un “cambio de cromos”, encabezando él la lista del partido al Ayuntamiento de Madrid y dejando sitio a Narbona como candidata a la Comunidad.

Este nuevo reparto, de hecho, gusta al equipo de Sánchez, desde donde se apunta que “Ángel puede tener más tirón en la ciudad, mientras que Narbona es más conocida a nivel regional”.