Primarias del PP. Escasa participación y llamadas a las sedes de afiliados desconcertados

A las 9:30 se han abierto las puertas de las diferentes agrupaciones, donde se viene registrando una participación muy escasa. En las primeras horas de la jornada electoral (hasta las 10:30), en la sede del Distrito Salamanca, la agrupación más grande de Madrid, solo había acudido un 7% del total de personas inscritas parar votar.

Al tratarse de un día laborable y a primera hora de la mañana, los primeros votantes de estas primarias son predominantemente jubilados, personas mayores que no trabajan. Las urnas cierran a las 20:30 de la tarde, por lo que se contempla que pueda haber un pico de votantes a última hora del día.

Las dudas en las diferentes agrupaciones son numerosas. El partido estrena procedimiento y se nota: hay militantes llamando a la sede porque no saben cómo funciona el proceso, interventores que no están dados de alta y no pueden ni votar. “Esto es por la falta de costumbre”, reconocen desde el PP del Distrito de Salamanca a ECD.

Incluso los presidentes y vocales que forman la mesa de votación están expresando quejas por la falta de información que tienen tanto ellos como muchos de los afiliados que están yendo a votar.

Según los datos recabados por El Confidencial Digital en distintas agrupaciones de Madrid, la confusión de algunos militantes ha llegado al punto de que personas ajenas al PP se están acercando a las sedes para solicitar afiliarse hoy mismo y votar en las primarias, algo que no está permitido.

Una de las cuestiones que más incidentes está causando es el registro de los interventores. Esta figura se encarga de vigilar la limpieza del proceso en representación del partido, pero en números casos o el interventor no ha acudido o no ha podido votar por no estar inscrito.