Sandro Rosell recurre al TC porque considera “desproporcionado” seguir en la cárcel

Según ha podido saber El Confidencial Digital, Rosell presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional días antes del inicio de la Semana Santa.

El principal argumento del ex presidente del Barça es lo que considera una “desproporción” de la juez instructora, Carmen Lamela, que en mayo del año pasado dictó prisión provisional sin fianza para el investigado y la mantiene a día de hoy.

Rosell ha solicitado en varias ocasiones su salida de la cárcel y Lamela siempre la ha rechazado por un motivo, principalmente: el elevado riesgo de fuga que a su juicio estriba en Rosell, imputado por un delito de blanqueo de capitales y otro de organización criminal.

“Hizo del delito su modo de vida”, llega a decir la magistrada en un auto; por tanto, es muy previsible que, en caso de disfrutar de libertad condicional, Rosell probablemente se fugaría de la Justicia.

Por contra, el ex directivo culé alega que no es justo mantener en prisión provisional sin fianza a una persona a la que se está investigando y que todavía no ha sido condenada. En este caso, el procedimiento continúa en fase de instrucción y aún no se ha dictado el auto de apertura de juicio oral, que tendrá lugar antes de que finalice 2018.

Al recurrir al TC, Rosell ha agotado la vía judicial interna para intensar salir de la cárcel de Soto del Real, donde permanece ingresado desde mayo del año pasado. Allí ha coincidido con los Jordis y con el primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Según la juez, Rosell dirigió una trama que cobró hasta 15 millones de euros en comisiones a una empresa saudí por la cesión de los derechos de partidos de la selección brasileña de fútbol. Posteriormente, Rosell blanqueó el dinero en Andorra, a través de sociedades y testaferros.