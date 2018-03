El TC no tiene fechas para fijar el pleno de investidura del Parlament

El PSC ha presentado un recurso de amparo para que se pronuncie

Dará diez días hábiles para presentar alegaciones y decidirá el calendario después de Semana Santa

Los magistrados del TC se encuentran reunidos para decidir si admiten o no el recurso de amparo presentado por el PSC para que fije un calendario de investidura en el Parlament catalán. Sin embargo, la petición no adelantará demasiado la fecha del pleno, ya que el Alto Tribunal no se pronunciará hasta abril.