La clave de los mensajes de Puigdemont: es un órdago al PDeCAT

Los mensajes, de Puigdemont a Comín, y que han provocado toda una revolución en el Parlament de Cataluña son los siguientes:

--“Volvemos a vivir los últimos días de la República catalana”. “El plan de Moncloa triunfa. Sólo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no, el ridículo histórico, es histórico... Supongo que tienes claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo), pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà”.

El Confidencial Digital ha podido contactar con una persona muy próxima a Toni Comín, que confirma otros mensajes de este tipo mandados por el ex president de la Generalitat al ex consejero republicano en los últimos días.

En esas conversaciones, Puigdemont aseguró al diputado de ERC, con el que ha mantenido comunicación fluida en los últimos meses, que se sentía traicionado por su propio partido: “Él cree que los suyos no le han respaldado, y quiere que todo el mundo lo sepa”, explican a este confidencial desde el entorno de Comín.

Un órdago al PDeCAT

Con los WhatsApp hechos públicos, Puigdemont quiere lanzar un órdago al PDeCAT, en opinión de las fuentes consultadas: “Él quería que los que le han votado supieran qué siente. Ahora, el partido tiene que decidir si le apoya y lucha por él para que pueda ser investido o, de lo contrario, busca una alternativa”.

El propio ex president, al asegurar a Comín que él ya está “sacrificado”, parece descartar esa posibilidad. No obstante, su objetivo ahora es que el PDeCAT se quite la careta: “No se creyó los aspavientos ayer de los que han sido sus ex consejeros. Quiere que consigan hacerle presidente o, de lo contrario, que se retraten”.

Quiere llevarse a la dirección del partido por delante

El propio Comín ha asegurado a sus compañeros de ERC que Puigdemont insiste en asegurar que es el “president legítimo” y en culpar al PDeCAT, y también a Esquerra, de no haber hecho lo suficiente para asegurar su regreso a la Generalitat.

En este sentido, y una vez descubierto su parecer, el objetivo de Puigdemont es que, si el PDeCAT no cambie de parecer, la opinión pública catalana se dé cuenta de que su propio partido le ha “sacrificado”, tal y como él asegura en sus mensajes.

El ex president, aseguran las fuentes consultadas, está dispuesto a llevarse a la dirección de la antigua Convergència por delante: “Sabe que su partido tendrá un problema para demostrar ahora que la no investidura no es culpa del PDeCAT y para proponer un candidato alternativo”.