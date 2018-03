El Gobierno no va a desmontar el equipo de espías de la Generalitat

A día de hoy, los mandos policiales de los Mossos pertenecientes a la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), que realizó los seguimientos conocidos tras haberse impedido la quema de documentos, están siendo investigados por la Audiencia Nacional. Pero su rol dentro de la policía autonómica no ha cambiado.

Según explican a El Confidencial Digital fuentes gubernamentales, el Ministerio del Interior, en virtud del 155, y a través de Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico enviado a Barcelona para ejercer el rol de director general de los Mossos, tiene las atribuciones necesarias para abrir expediente y sancionar a todos ellos. Sin embargo, esa medida no se va a llevar a cabo.

“Primero que actúe la Justicia”

Desde el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido explican que “no se puede poner una sanción por lo que aparece en la prensa”, aunque son conscientes de la “gravedad” de las revelaciones de los últimos días: “Si se confirma que mandos de los Mossos organizaron el 1-O y ordenaron espiar a políticos no independentistas, caerá sobre ellos todo el peso de la ley”.

Descartada la sanción, dentro de la policía autonómica muchos esperaban la apertura de expediente disciplinario para los mandos señalados por la Audiencia Nacional, con el fin de que también dieran explicaciones a nivel interno. Esa opción también ha sido descartada por la cúpula de Interior.

Las fuentes consultadas sostienen que la apertura de expediente disciplinario, además de abrir las puertas a una investigación interna, “trastocaría el normal funcionamiento de la UCRO”. Una unidad dedicada a los servicios de información e inteligencia que, dada la situación de alerta 4 antiterrorista en que se encuentra España, y por tanto Cataluña, Interior prefiere mantener intacta: “Dejemos que antes actúe la Justicia”.

Sorpresa y desconcierto en los Mossos

La pasividad del Ministerio en tomar alguna medida con la UCRO no está siendo bien entendida por un amplio sector de los Mossos d’Esquadra.

Según explican a ECD agentes de la policía autonómica, “los hechos que se han revelado son muy graves, y cualquier director del Cuerpo los hubiera investigado por vía interna, esté el caso en el juzgado o no”.

Las mismas fuentes añaden, además, que “no hacer nada perjudica aún más nuestra propia imagen, ya que los que se saltan la ley siguen estando junto a los que la respetamos”

Otros agentes autonómicos, no obstante, sí respaldan la decisión de Interior de no hacer nada, afirmando que “abrir expediente con causa penal abierta no procede. La causa está en la Fiscalía y es ese organismo el que debe tomar decisiones”.

Los defensores de este último argumento advierten, sin embargo, que en el momento en el que se demuestre en el juzgado que los mandos investigados conspiraron para sacar adelante el 1-O y espiaron a políticos, sí habrá que tomar medidas: “Según sean juzgados, sí se deberían tomar las medidas cautelares oportunas en caso de que las pruebas les incriminen”.