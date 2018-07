Seguridad

Llevan un año de retraso

Vuelven a fallar los radares de moto de la DGT: tampoco estarán operativos en la operación salida

No funciona la conexión 4G con las terminales donde se reciben las infracciones. Los guardias civiles no utilizan los veloláser porque no han recibido formación

La Dirección General de Tráfico inició el pasado fin de semana el despliegue especial de verano. En la Operación Salida, que se extenderá a los meses de julio y agosto, se prevén más de 89 millones de desplazamientos. Para vigilar las carreteras se desplegarán helicópteros, drones, miles de agentes... pero no todos los nuevos radares que se estrenaron en Semana Santa.