Así se gestó el vídeo de Tabarnia del que todo el mundo habla

“Tú dices sí. Yo digo no. Tú dices para. Yo digo sigue. Y yo digo hola. Hola, hola. No sé por qué dices adiós”. Un creativo publicitario hispano holandés anficado en Madrid ha convertido esta letra de ‘Hello, Goodby’ de The Beatles y la ha convertido en un diálogo entre una Cataluña independiente y Tabarnia.

La pieza recoge en datos estadísticos la oposición que la independencia cosecha en algunas zonas de Cataluña. Lo hace en un tono alegre que ha provocado que el video se convierta en viral. En apenas 24 horas ya había sido retuiteado más de 4.000 veces en la cuenta oficial de Tabarnia. A ello hay que sumarle las visitas de YouTube.

El vídeo ha sido creado por la plataforma de reciente creación ‘Tabarnia Today’, un proyecto que nace con la vocación de convertirse en un periódico y que colabora directamente con la plataforma oficial de Tabarnia.

Detrás de ‘Tabarnia Today’ hay un creativo publicitario hispano holandés afincado en Madrid que simpatiza con la ‘causa tabarnesa’. Según ha sabido ECD, su autor dedicó una semana a la creación y lo hizo de forma totalmente altruista. Desde la organización de Tabarnia confían en que sea “el primero de muchos vídeos”.

Vea a continuación el vídeo:









