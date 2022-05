El abogado de Pablo Ibar llega a Madrid para explicar la apelación de la cadena perpetua

Han pasado casi 28 años desde que Pablo Ibar fue detenido en Florida por un triple asesinato que, según él, no cometió. En el año 2000 le condenaron a muerte y, en una revisión de su juicio en 2019 le condenaron a cadena perpetua.

Pero ni él ni su abogado actual, Joe Nascimento, estaban conformes con la resolución dictada al considerar que durante el juicio hubo “ciertas irregularidades”, por lo que solicitaron su anulación.

18 de mayo en Madrid

El pasado mes de marzo, Confidencial Digital pudo saber que Joe Nascimento iba a visitar por primera vez España para explicar las claves de la apelación, pero en ese momento, se desconocía la fecha.

Ahora, fuentes de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo han confirmado el día, hora y lugar en el que Joe Nascimento comparecerá ante los medios de comunicación para comentar las novedades del caso del español.

A pesar de que, en un principio, hubo dudas de si la visita iba a realizarse en Euskadi o Madrid, ya que el País Vasco es el lugar de origen de Ibar, finalmente se han decantado por la capital española. La fecha señalada es el próximo 18 de mayo.

El encuentro informativo tendrá lugar a las 11:00 horas en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española situada en el Paseo de Recoletos número 13. Además del letrado, estará presente Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo.

Con este acto informativo, la Asociación pone en marcha una campaña de crowfunding con la finalidad de recaudar fondos que permitan a la familia Ibar hacer frente a los gastos que van a generar las distintas fases judiciales que Ibar ha de afronta, que ascienden a más de 200.000 euros.

Las irregularidades en el juicio

Fuentes de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo han explicado a Confidencial Digital dos ejemplos de las irregularidades que surgieron durante juicio.

El día del crimen, la policía descubrió una cámara en la que se veía a la persona que había perpetrado el asesinato quitarse la camiseta, limpiarse el sudor y marcharse. Pero debido a que las imágenes estaban a contraluz y no se pudo identificar quién era, intentaron mejorar la calidad del vídeo manipulándolo. Pero, según la Asociación, había tantas versiones de la grabación que no sabían cuál de todas las copias era la original.

Por este motivo, al no saber cuál es el vídeo original, el juez Dennis Bailey, el fiscal Chuck Morton y el abogado, Joe Nascimento, acordaron que no se mostrase en el juicio el rostro del asesino que aparece en el vídeo, pero el fiscal “rompió el trato” y en el momento en el que tenía que parar el visionado, no lo hizo y se mostró la cara. Esto molestó al abogado porque no cumplieron su palabra ya que esto podía influir al jurado.

Además, señalan que el juez no recriminó la actitud del fiscal. Por ello han argumentado que el jurado tiene derecho a ver los hechos, pero no a llegar a ninguna conclusión identificativa a partir de ese video porque no saben si es el vídeo original.

Otro de los ejemplos en los que la asociación considera que ha habido irregularidades es en la camiseta citada anteriormente, ya que durante años el ADN de Ibar no estaba presente en ella, sino el ADN de dos sujetos masculinos no identificados y de las tres víctimas, pero ha aparecido una “mancha microscópica de una coincidencia parcial con el ADN de Pablo”. Por lo que consideran que tiene “toda la morfología de ser una contaminación”.