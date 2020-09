Anticorrupción señala a Cospedal como autora del encargo a Villarejo de destruir los pendrives de Bárcenas

--Villarejo: “Lo único es que ese tipo de conversaciones, macho, en ese pendrive, es algo que de alguna manera hay que darle al tarro para encontrarlo macho. [...], al ser un sitio tan pequeño lo puede tener cualquiera en cualquier sitio, eh. Él me dijiste que cuando la detención y tal, él lo llevaba ¿no?”

--Sergio: “Dos pendrive llevaba, pero creo que eran de las cuentas”

Este es un fragmento de conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el chófer de Luis Bárcenas, Segio Ríos, que la Fiscalía Anticorrupción reproduce en el escrito de la pieza 'Kitchen' al que Confidencial Digital ha tenido acceso.

Anticorrupción vincula directamente a la exsecretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro con la operación parapolicial que se creó para sustraer documentos al extesorero del partido, conocida como la ‘operación Kitchen’. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha levantado este lunes el secreto de sumario de esta pieza número 7 dentro del ‘caso Tándem’.

El informe de la Fiscalía, de 56 páginas, se incluyen conversaciones y grabaciones de empresarios, abogados y miembros del CNI, así como a políticos del Partido Popular. Incluso, se insinúa la existencia de documentos “comprometedores” para el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Dentro de estos “encargos puntuales” que le habría realizado el PP a Villarejo estaría identificado por el propio comisario, la “supuesta destrucción de ordenadores del Partido Popular”, en alusión a los dispositivos de Bárcenas dañados que dieron lugar a una causa judicial.

El marido de Cospedal aparece en la investigación como la persona que pone en contacto a Andrés Gómez Gordo, responsable de la seguridad de su esposa, con Villarejo. “Polla” es el mote que utilizan en sus conversaciones Villarejos y Ríos para referirse al marido de la exministra. Motes que utilizan para muchos más como para Soraya Sáenz de Santamaría, “pequeñita”; para Mariano Rajoy “Asturiano” o “Barbas”; para Andrés Gómez Gordo -responsable de seguridad de Cospedal- “Cospedín” o “Andy”; y para Francisco Martínez -número dos del Ministerio de Interior- “Choco” o “Paco”.

Problemas para Rajoy

La Fiscalía recoge una conversación entre el comisario Villarejo y el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos en la que hablan de que el extesorero tendría “material comprometedor” para altos dirigentes como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey, la exministra Cospedal y el expresidente del PP, Javier Arenas Bocanegra.

En otra grabación entre los empresarios Adrián de la Joya, Alberto Pedraza y Villarejo hablan directamente de la implicación del expresidente del Gobierno:

--Villarejo: ¡No entienden! De, de del tonto polla del Asturiano (mote de Rajoy) eh, que me toca la polla y que, bueno, me podrá meter en el maco, me podrá no sé qué, pero le busco una avería que se caga eh, le busco una avería que se caga.

-- Adrián: Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda, las tenemos ¿Cuánto dura esa grabación?

-- Villarejo: Pero si es que no, verás, si es que me ordenaron a mí y a mi gente quitarla de un agujero de un zulo que había...

- Alberto: ¿Y lo sabe el tonto de Rajoy?

-- Villarejo: Pues no sé si lo sabe, perdóname, perdóname el Choco (mote de Francisco Martínez), el tonto polla del Cocho, y el Largo (mote del abogado Javier Iglesias Redondo), los dos, estaban al día en la operación que era un zulo que yo descubro con tal y digo, ahí tienen papeles y tienen tal y cual. Y la operación se hace, porque claro, se hace un día que yo estoy de vacaciones...

El centro de Inteligencia lo conocía

Anticorrupción señala que gran parte de la cúpula policial conocía esta operación como Eugenio Pino, Miguel Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz. Todos ellos están siendo investigados.

Pero, además, apunta que el que fuera director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), José Luis Olivera, también tenía conocimiento de la puesta en marcha de la Kitchen.

Olivera mantuvo dos reuniones con el comisario jubilado donde habló de sustraer documentos sensibles al extesorero Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultarlos a la justicia. En una reunión en enero de 2017 el Comisario Villarejo hace expresas menciones a una pasada labor de protección de Olivera traicionando con ello a Alfredo Pérez Rubalcaba, por entonces Ministro de Interior: “Que la Gürtel los podía haber, vamos… podía haberlos mandado a todos a tomar por el culo si no llega a ser por este… y no se puede olvidar”.

“Joder a la pequeñita”

Según se desprende de una conversación entre Villarejo, Olivera y el empresario Adrián de la Joya, estaban planeando utilizar la información de la que disponía el comisario para “joder a la pequeñita” y para “pactar la tranquilidad (...) con el Ministro y el Secretario de Estado”.

En otra conversación con el empresario de la Joya, Villarejo le cuenta una conversación que ha tenido con Cospedal para que nombre como nuevo Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional de Policía (DAO) a su amigo Olivera: “y cuando le he dicho bueno pero pon de DAO a Olivera que es clave tal y cual y me dijo sí, sí, sí… pero joder es que tampoco quiero hacer de menos al Director [...] y claro le digo - Tía… si es muy importante para ti le he dicho… para ti es muy importante… pa tu guerra que tienes y para tal… y digo para ti para EL ASTURIANO (mote de Mariano Rajoy) y para todo el país… y digo porque esto es un puto pedregal, que aquí hay cangrejos debajo de cada piedra”.

En el informe, la Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Cospedal y de su marido López del Hierro. Ahora será el juez el que decida si los investiga o no, lo que se convertiría en un hecho sin precedentes.