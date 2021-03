Bárcenas busca contra reloj las cajas con documentos que no le devuelven y la grabación que le robó ‘la Kitchen’

Luis Bárcenas ha amagado con ‘tirar de la manta’ para destapar la corrupción del PP durante años, pero el pasado 2 de febrero, coincidiendo con el cambio de abogado, algo cambió. El extesorero envió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción haciendo pública su disposición de colaborar con la Justicia, esta vez sí, con todo lo que sabe. Ahora trata de recuperar contra reloj los documentos que apoyen sus declaraciones tanto en el juicio por la ‘caja B’ que se reanuda la próxima semana como en las investigaciones que continúan abiertas en la Audiencia Nacional.

-- ¿Qué tienen los dos ordenadores que se ha quedado el PP? -- Toda la contabilidad que llevábamos, como un tendero del siglo XIX, también está en archivos de Excel dentro del ordenador. Toda la contabilidad ‘B’. Toda archivada y encriptada. El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro -- ¿Y no tenías copias? -- Sí que tengo copias, es mi seguro de vida…

Así de contundente se muestra Bárcenas hablando con la periodista Marisa Gallero en su libro ‘Bárcenas la caja fuerte’ publicado en 2016. El extesorero llegó a presentar una querella por el robo de los ordenadores que estaban en su despacho. Pero, se echó atrás y se retiró de la causa cuando, según su versión, abogados del PP fueron a la cárcel de Soto del Real para prometerle que su esposa no entraría en prisión si levantaba el hacha de guerra.

Con su mujer, Rosalía Iglesias, ya con una condena firme a 12 años de prisión, el extesorero ha decidido -parece que esta vez de forma definitiva- declarar todo lo que conoce, pero tiene un problema: no posee los documentos avalan su versión. Al menos de momento.

Fuentes conocedoras del caso, aseguran que las cajas de documentos de las que habla Bárcenas existen y las tiene una tercera persona que ahora no está dispuesta a colaborar.

Dos cajas y media de documentos

Bárcenas dijo en su declaración el pasado 24 de febrero, como testigo en el caso ‘Púnica’ ante el juez Manuel García-Castellón, que otra persona tenía tres cajas con documentación sobre la corrupción del PP.

Algo que, no obstante, no es la primera vez que revela. Según el libro de la periodista Gallero, Bárcenas cargó en su Audi en julio de 2009 las pruebas sobre la financiación irregular del PP en varias cajas, con nombres de todos los que hicieron donaciones “anónimas” y todos los que recibieron sobresueldos.

--¿Solo fue un aviso a navegantes las nueve cajas con documentos que te llevaste de la sede del partido? --Eso es un rumor que hice correr por Génova- y sonríe satisfecho - María Dolores de Cospedal con su actitud, con su soberbia pensó que iba a poder conmigo… A veces es buena la ficción --Entonces es mentira, ¿no hay papeles bomba? --Los “papeles secretos de Bárcenas” son reales y hay un montón. No están en el notario como se ha dicho, sino a cuatro horas de Madrid. Pero no están en nueve cajas, sino en dos cajas y media… --¿Dos cajas y media? --Sí, porque la tercera caja de cartón no está llena…

Ante el juez del juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Bárcenas no quiso detallar quién es esa persona que ha custodiado los papeles todo este tiempo. Fuentes de la causa explican que esto puede deberse a que el extesorero está tratando de negociar su devolución. Aunque, otras fuentes consultadas, indican que esta tercera persona no está dispuesta a entregar ahora las famosas cajas. Por otro lado, una información de El Confidencial, señala que el nombre de esta persona ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Público para que actúe como considere.

Lo que la ‘Kitchen’ robó: la grabación de Rajoy

Precisamente este lunes el juez ha escuchado las versiones de dos agentes de la Policía que realizaron el volcado de un teléfono móvil y una tablet del extesorero durante la operación ‘Kitchen’. Ambos se ratificaron en que fue el comisario investigado Enrique García Castaño quien les dio la orden de acudir a un Vips de Madrid en la que se llevó a cabo el traspaso de información en octubre de 2013, según fuentes presentes en la declaración.

García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) acudió a la cafetería con un confidente que los agentes en ese momento no sabían de quién se trataba. Dicen que no dejaron constancia por escrito del volcado del iphone y el ipad porque así se trabaja con confidentes para preservar el anonimato y que el 'pendrive' con toda la información se lo entregaron a García Castaño y ya no supieron más del asunto. Con el tiempo llegaron a saber que el confidente era el 'exchófer de Bárcenas', a quien se le pagó con fondos reservados para sustraer al extesorero información sensible sobre la corrupción del PP.

Entre esta información que supuestamente le robaron está, según fuentes conocedoras, un pendrive que contenía una grabación de una reunión entre Javier Arenas, Rosalía Iglesias -mujer de Bárcenas-, Mariano Rajoy y el propio extesorero. Por el momento, se desconoce si esta grabación obra en el material intervenido depositado en el juzgado que investiga ‘Kitchen’.

Un vídeo de Bárcenas

El extesorero confiesa a la periodista Gallero también haberse grabado un vídeo “por si le pasa algo”.

--¿Temes por tu vida? --Mejor tomar precauciones… Si han puesto precio a mi cabeza… --Y ese vídeo, ¿es muy largo? --No, corto, grabado en alta definición. Donde doy doce puntos claves que aclaran y sitúan realmente cuál es la situación --Dime al menos uno… --No, todavía no. No los puedo desvelar… --¿Dónde está? --En un lugar seguro, como te he dicho… --¿A cuatro horas de Madrid? --Sí… No me quiero cargar al PP. Y mira que mi imagen está por los suelos y me dan ganas

Una grabación que tiene un periodista

En el escrito que su nuevo abogado, Gustavo Galán, envió a la Fiscalía Anticorrupción se habla de otra grabación que, en este caso tiene un periodista: “Existe una grabación en poder de persona -que oportunamente señalaré por razones de oportunidad procesal- que yo he escuchado en la que Álvaro Lapuerta en una conversación grabada por esta persona, con la que Álvaro tenía confianza, le comentaba sobre estas entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy”.

En la primera sesión del juicio de la ‘Caja B’, que se reanudará el próximo lunes 8 de marzo, Galán concretó que esta persona es el exredactor de investigación de El País Francisco Mercado. Por esto ha pedido su citación en el juicio, algo sobre lo que los magistrados todavía deben pronunciarse.