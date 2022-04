“No compartas tu bebida”, “cuida tu vaso”: campaña de Justicia contra las violaciones mediante sumisión química

El uso de sustancias químicas con el fin de manipular la voluntad de las personas no es reciente. Pero el interés por conocer y combatir mejor estos fenómenos ha aumentado en todo el mundo, particularmente, en relación con delitos contra la libertad sexual.

El abuso de poder que una persona puede cometer sobre la víctima se puede ejecutar de dos maneras: en un primer lugar, administrándole la sustancia sin que tenga constancia de ello y, en segundo lugar, aprovechándose de aquellas personas que han consumido alcohol, drogas o medicamentos de forma voluntaria y sus capacidades han disminuido.

La incidencia por delitos causados por drogas no está clara. Según un documento del Ministerio de Justicia al que ha tenido acceso Confidencial Digital, esto se debe a que muchas víctimas no denuncian el incidente por varias razones: sentimientos de culpa, confusión e incertidumbre sobre lo ocurrido o pérdidas de memoria. También porque no saben quién ha sido el culpable y, cuando lo recuerdan, la sustancia tóxica se ha eliminado del cuerpo y ya no se puede detectar.

Para dar a conocer este problema y los protocolos a seguir, Justicia ha invertido 30.000 euros en la creación, diseño, realización y producción de una campaña que llevará por nombre: “Protégete a ti misma y a otras personas de los delitos de violencia sexual facilitados por sustancias psicoactivas”.

Objetivos de la campaña

Estos spots van dirigidos a posibles víctimas de agresiones sexuales, especialmente a mujeres en edades jóvenes y a sus familiares y amigos.

Desde el Ministerio de Justicia han querido perseguir tres objetivos clave para esta campaña:

- Visibilizar: que las mujeres conozcan su situación con el consumo voluntario de drogas.

- Prevenir: recomendar unas sencillas pautas de comportamiento que permitan disminuir el riesgo.

- Asistir: informar de las pautas a seguir y de dónde acudir en caso de sospechar una agresión mediada por drogas.

El spot busca trasladar que, si una persona ha presentado síntomas como amnesia completa, habla pastosa, alteraciones visuales, somnolencia, mareos, náuseas y sospecha de algún tipo de violencia sexual, debe acudir a un centro médico de forma inmediata.

Cómo será el spot

Este spot tendrá varios formatos, ya que se adaptará a distintos medios audiovisuales y también estará presente en plataformas musicales. El anuncio se subtitulará en castellano y en las lenguas cooficiales del Estado (gallego, catalán, valenciano y euskera).

- Para televisión e internet, tendrá una duración de 20 segundos.

- Se crearán dos versiones de diez segundos para publicar en las redes sociales, concretamente en Tik Tok, Instagram y Twitter.

- Por último, se podrá escuchar el spot en plataformas de música digital, y durará 25 segundos.

Mensajes que transmitirá

Aunque todavía no se sabe con exactitud cuáles van a ser los mensajes y el lema que se desarrollarán a lo largo del anuncio, la licitación ha relatado que deben estar relacionados con “no aceptar bebida de nadie”, “no compartir bebida”, “no mezclar drogas y alcohol”, “no desatender la copa ni cuando se va al baño”, “no consumir nada que tenga una apariencia inusual” o “ve al médico para tomar muestras lo antes posible”. Estos mensajes deben quedar claros.

Pero no podrá mostrar conductas de violencia sexual, ni recurrir a imágenes de casos reales o que actualmente estén judicializados.