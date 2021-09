El exministro Juan Carlos Campo se estrena en la Audiencia Nacional

El exministro de Justicia Juan Carlos Campo se estrena este viernes en la Audiencia Nacional. Según confirman fuentes jurídicas, está prevista su reincorporación a la Sala de lo Penal después de que se cumpla su periodo de vacaciones.

Después de que el pasado 12 de julio Campo traspasara su cartera a la actual ministra Pilar Llop, el magistrado se había tomado unos días de descanso. Tras año y medio dirigiendo el Ministerio de Justicia y después del desgaste político que le supuso llevar a cabo los indultos de los miembros del ‘procés’, Campo decidió poner punto y final a su etapa política y volver a firmar sentencias.

Este viernes llega a la Audiencia Nacional donde trabajará codo con codo con sus compañeros magistrados Carlos Fraile Coloma, Teresa García Quesada, Carolina Rius y el presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara. Cuando se conoció la decisión de regresar a la carrera, antes de verano, Juan Carlos Campo afirmó haber sido recibido con “calidez” tanto por el presidente del órgano judicial, como por la presidenta de la Sala Penal, Concepción Espejel. En una entrevista en Europa Press aseguró que “volver al puesto de trabajo al que accediste hace 34 años no es ninguna contaminación ni ninguna puerta giratoria, es una vuelta a tu profesión”.

Lo cierto es que Campo llega de nuevas a la Audiencia Nacional, ya que consiguió la plaza cuando todavía estaba en la política y esto, según fuentes del órgano, ha generado ciertos recelos entre sus compañeros. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que los magistrados declarados en servicios especiales -por nombramientos políticos, al Consejo General del Poder Judicial, etc- no pierden puestos en el escalafón (es decir, siguen sumando años de antigüedad), mientras que esto no pasa, por ejemplo, si se marchan a la actividad privada.

En este sentido, el exministro lleva muchos años alejado de los juzgados. Según el currículum que todavía publica La Moncloa, se apartó de la carrera en 1997 cuando lo nombraron director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. En 2001 entró como vocal del Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente, fue nombrado secretario de Estado de Justicia cuando el socialista Francisco Caamaño ostentaba la cartera. Luego siguió su carrera en Andalucía como secretario general de Relaciones con el Parlamento, entre 2014 y 2015 hasta que llegó a diputado en el Congreso por Cádiz.

La cúspide de su carrera profesional en la política la alcanzó con su nombramiento como ministro en enero de 2020. Y desde lo más alto ha decidido dar el salto de nuevo a la judicatura. Según las sentencias compartidas en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), Campo pasó un breve lapso de tiempo en la Audiencia Provincial de Cádiz en 2017, donde dictó una sola sentencia como ponente y, algo más, entre 2013 y 2014.

Precisamente este hecho, la poca experiencia judicial es lo que más comentarios genera entre sus colegas, según las fuentes consultadas. A esto se le suma que el hecho de haber llegado de la política supone un problema para los temas que se deben resolver en la Sala. Juan Carlos Campo no podrá participar en todos aquellos asuntos relacionados con la política.

Perfil bajo

Desde la salida del Ejecutivo de Campo, el exministro ha estado totalmente desaparecido. Más allá de esa entrevista a una agencia, el juez no ha aparecido públicamente en ningún lugar, al contrario que algunos de sus excompañeros como el ministro José Luis Ábalos quien dio una entrevista televisiva hace poco más de una semana.

En sus redes sociales tampoco ha vuelto a escribir más allá de su despedida y ha cambiado su descripción de ‘Twitter’ en la que ahora ya solo pone “magistrado”.