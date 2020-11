Fernández Díaz está dispuesto a entregar su móvil antiguo al juez para que compruebe los mensajes con su 'exnúmero dos'

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz tendrá que volver a pasar otro mal trago dentro de justo una semana. Al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, no le bastó con escuchar el 29 y el 30 de octubre las declaraciones del exsecretario de Estado Francisco Martínez y el propio Fernández Díaz, respectivamente. Tras las versiones contradictorias, García-Castellón les ha emplazado a un careo y ha dado la oportunidad al exministro de que aporte su antiguo teléfono móvil para comprobar qué mensajes se cruzó con el que fue su ‘número dos’.

Estos ‘sms’ son clave porque determinan si Fernández Díaz conocía y manejaba el operativo que la policía montó, a petición del Partido Popular, para espiar al extesorero Luis Bárcenas y a su familia, en el marco de la conocida como operación ‘Kitchen’. El exministro está dispuesto a poner a disposición judicial su terminal de teléfono, según indican fuentes cercanas, aunque la duda está en qué condiciones.

Fernández Díaz cambió de dispositivo el pasado mes de abril, según su propia declaración en la Audiencia Nacional, y sería en ese terminal anterior donde están las conversaciones que mantuvo con Martínez y el resto de miembros de su Ministerio.

En el último auto del pasado 3 de noviembre, al que Confidencial Digital ha tenido acceso, el juez le da la posibilidad de aportar “voluntariamente” el móvil con la finalidad de “corroborar o descartar el envío de los mensajes que fueron protocolizados por Martinez”, en referencia a los que le incriminan y que su ‘exnúmero dos’ llevó ante notario.

El exministro ha mantenido en todo momento que esos ‘sms’ no son suyos, por lo que si no entrega ahora ningún teléfono a la causa alargaría la sombra de la duda, según fuentes jurídicas, sobre si realmente fue él quien dio la orden de hablar con el chófer de Bárcenas como consta en la causa: “Chófer B: Sergio Javier Ríos Esqueva (ahora hace esa función con la mujer) Es importante”.

Anticorrupción se lo pidió

En la pasada declaración, el fiscal de Anticorrupción, Ignacio Stampa -a quien le quedan solo unas semanas en la causa después de que no recibiera el apoyo del Consejo Fiscal para convalidar su plaza- le instó a entregar su móvil allí mismo a la Fiscalía.

A la salida de la Audiencia Nacional, Fernández Díaz, en boca de su abogado, se encargó de transmitir que había sido lo había hecho voluntariamente: “Quiero dejar claro que no se le ha retirado, sino que lo ha querido entregar de manera voluntaria porque es una oportunidad que le ha dado el juez instructor en este sentido”.

García-Castellón, ante la petición de Anticorrupción, explicó a Fernández Díaz que no tenía obligación de dar el teléfono para proteger su derecho a no incriminarse a sí mismo, según fuentes presentes en la declaración. Pero el exministro lo aportó, aunque de nada sirvió porque ese terminal era nuevo y esas conversaciones no figuraban. Ahora el magistrado le da una nueva oportunidad.

Fernandez Díaz, repensando su estrategia

En esta declaración, Fernández Díaz explicó que tuvo conocimiento de la operación, que dirigía el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a través de las noticias que aparecían en la prensa. Negó “tajantemente” los mensajes al exsecretario de Estado y que ningún otro cargo del PP como Mariano Rajoy o Maria Dolores de Cospedal le hubieran dado órdenes de ningún tipo.

El abogado del exresponsable de Interior dijo que había estado “totalmente firme, contundente y sin ninguna fisura”. Sin embargo, otras fuentes presentes en la declaración, sostienen que Fernández Díaz estuvo muy dubitativo y poco creíble.

Incluso, obtuvo reproches del propio juez que llegó a decirle que su Ministerio parecía un “reino de taifas” y que era “deprimente” que no estuviera al tanto de lo que sucedía.

En este sentido, fuentes cercanas al exministro, indican que puede esta declaración la está preparando en otro tono. El hecho de enfrentarse a un careo con quien fue su hombre de confianza no es cosa menor y Fernández Díaz está pensando en cambiar la línea del relato anteriormente, según indican fuentes cercanas.

Esta pieza número 7, conocida como ‘Kitchen’, se enmarca dentro de la macrocausa que investiga los negocios de Villarejo y, por el momento, ha conseguido las ‘más altas’ imputaciones dentro del partido que en ese momento dirigía Mariano Rajoy.