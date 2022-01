Juicio a Errejón por la patada: la Policía no logra mejorar la calidad de los vídeos

Siete meses después, la Policía Nacional ha contestado a la magistrada Margarita Valcarce, la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid que sentará en el banquillo el martes que viene al diputado de Más País en el Congreso Íñigo Errejón, acusado de dar una patada a un hombre el pasado mayo en el barrio de Lavapiés durante una discusión.

El 18 de junio, la jueza envió un oficio a la Policía en el que requería a los agentes de la unidad Científica si habían podido mejorar, “en caso de ser posible”, “la calidad y ampliación de las imágenes”, captadas por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, sobre lo sucedido en Lavapiés a las once de la noche el 2 de mayo.

Así se lo reclamó Valcarce a los agentes tras la petición del abogado defensor del vecino madrileño, de 67 años, supuestamente agredido por Errejón en la barriga. Y, finalmente, la unidad Científica ha dado una respuesta a la jueza, según ha podido saber Confidencial Digital.

La contestación es reciente, de los últimos días. El juzgado prestó a la Policía las grabaciones originales, que han regresado sin apenas cambios a las dependencias de Plaza de Castilla, donde se celebrará el juicio el día 25. Las partes han tenido acceso a las imágenes en las últimas horas, como han señalado a este medio las fuentes consultadas.

Para los expertos de la Científica ha resultado imposible aclarar los vídeos, que fueron grabados por las cámaras municipales en el cruce entre las calles de la Fe y del Salitre. Borrosas y lejanas desde el principio, las grabaciones llegarán a la vista oral casi intactas. “Son las mismas pero ampliadas. No han mejorado nada. No dicen nada nuevo”, afirman las mismas fuentes. Los agentes han seleccionado y ampliado algunos fotogramas pero no han conseguido aportar mayor claridad.

Con este encargo a la Policía se buscaba que al juzgar los hechos, las imágenes despejaran las dudas sobre la inocencia o culpabilidad del líder de Más País, que se enfrenta a una posible multa por un presunto delito leve de maltrato. La larga distancia que hay entre las cámaras y el punto de la calle Buenavista donde se produce la discusión deja tan sólo visible las piernas en movimiento de varias personas.

Los agentes de la Científica han trasladado a la jueza que si no han podido contestar antes a propósito de los vídeos se debe a que no recibieron en junio el documento en el que se les pedía actuar. La acusación reiteró el aviso, la última vez el 28 de diciembre, y anunció que solicitaría suspender el juicio si la Policía no se pronunciaba.

Afectado por un cáncer de colon, el hombre denunció que Errejón le propinó una patada en el estómago tras pedirle una foto. Según el diputado, que venía de cerrar la campaña de Más Madrid a las elecciones a la Comunidad, él recibió insultos y nunca agredió a nadie.

Un informe forense citado por la titular del juzgado al enviar a juicio al parlamentario de Más País descartó que el denunciante sufriera “lesiones traumáticas agudas derivadas de la agresión física”. El vecino de Lavapiés aseguró que el golpe le había empeorado una hernia inguinal causada por una operación para tratar el cáncer.

El juicio del próximo martes tendrá una señal de vídeo en directo ofrecida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según ha informado Okdiario y han confirmado a ECD este jueves fuentes jurídicas. Para los periodistas interesados se habilitará una sala.

Por las características del juicio y el delito imputado, Errejón se sentará en el banquillo de Plaza de Castilla desprovisto del aforamiento ante el Tribunal Supremo que le garantiza el Congreso de los Diputados.