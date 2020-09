El Poder Judicial descarta suspender el acto al que iba a ir el Rey y se pronunciará sobre la polémica

“No queremos que sea el Gobierno el que nos marque los tiempos”. Así de tajantes se muestran en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al ser preguntados si se plantean la suspensión del acto de entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona. El acto se celebrará como estaba previsto, pero el presidente, Carlos Lesmes, está preparando un comunico sobre lo sucedido, según ha podido saber Confidencial Digital. El evento, por tanto, sigue adelante, sin la presencia del Rey Felipe VI, aunque el terremoto provocado en el mundo judicial es de dimensiones considerables.

Vocales del CGPJ consultados indican que no conocen las causas de fondo por las que el monarca no puede asistir, más allá de que ha sido el Gobierno el que no ha otorgado ese permiso por motivos de seguridad. Estas fuentes explican que era “inconcebible” que esto pasara y que una vez ha pasado es un “feo histórico” ante la carrera judicial. Ante la excepcionalidad de lo sucedido, el órgano de los jueces

Han descartado suspender el acto porque “ya están todos los billetes comprados” y es "inaplazable" porque los nuevos profesionales han de jurar y tomar posesión, pero una parte de los jueces quiere llegar al fondo del asunto. La Asociación Profesional de la Magistratura -la más numerosa- ha exigido en un comunicado que se aclaren las verdaderas razones de la cancelación de la participación del Rey. Consideran “muy preocupante que en un Estado de Derecho, el Gobierno declare su incapacidad para garantizar la seguridad del Jefe del Estado en un acto”.

También el Foro Judicial Independiente ha mostrado su indignación por la ausencia del rey, así como la Asociación Francisco de Vitoria. De las cuatro que hay solo la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia se ha mantenido en silencio.

Es la primera vez que el Rey se ausenta de un acto de estas características desde el inicio de su reinado. Parte de los vocales del Poder Judicial se trasladarán el lunes por la mañana a Barcelona para asistir al evento en la Escuela Judicial junto al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que sí acudirá y la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.